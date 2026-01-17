Trasversale Terni-Civitavecchia: svolta cruciale per l’Umbria.

L’approvazione della cantierizzazione della Trasversale Terni-Orte-Civitavecchia fino a Tarquinia segna una svolta cruciale per l’Umbria, liberando un’opera che attende da decenni un’implementazione concreta.

Questo avanzamento non è semplicemente un progetto infrastrutturale, ma un investimento strategico capace di rimodellare il tessuto economico e la posizione geografica della regione.

L’Umbria, tradizionalmente caratterizzata da una posizione interna e dipendente da collegamenti verso est, si apre finalmente verso il Mar Tirreno, inaugurando una nuova era di opportunità commerciali e di sviluppo turistico.

La statale 675 Umbro-Laziale, lungi dall’essere una mera strada di comunicazione, si configura come un arteria vitale che connette il cuore produttivo dell’Umbria con un hub logistico di rilevanza nazionale e internazionale.

La sua importanza trascende il mero trasporto di merci, influenzando la competitività del sistema produttivo regionale e la capacità dell’Umbria di inserirsi efficacemente nei mercati globali.

L’impatto si estende ben oltre le Acciaierie di Terni, beneficiando le industrie meccaniche e olearie di Spoleto e l’intero sistema logistico regionale.

Il collegamento diretto con il porto di Civitavecchia, primo scalo crocieristico italiano e punto di snodo strategico nel Mediterraneo, offre un’opportunità unica per stimolare il settore turistico.

L’incremento costante dei flussi passeggeri, superiore ai 3,5 milioni di persone all’anno, rappresenta una risorsa inesplorata per attrattori turistici umbri come la Cascata delle Marmore e i borghi medievali, con ricadute positive sull’intera filiera economica locale.

La realizzazione di questo collegamento non è un evento isolato, ma il culmine di un lavoro di progettazione e negoziazione protratto nel tempo, che ha richiesto un impegno costante e una capacità di dialogo con le comunità locali e gli enti coinvolti.

La definizione del tracciato finale, attraverso sopralluoghi tecnici e incontri istituzionali, testimonia la volontà di creare un’opera integrata nel territorio e rispondente alle esigenze delle popolazioni.

La cantierizzazione fino a Tarquinia, un investimento paragonabile al primo stralcio del Nodo di Perugia, è un segnale di speranza in un contesto regionale spesso segnato da visioni limitate e resistenze ideologiche.

L’Anas, nel frattempo, sta completando la ricostruzione dei viadotti necessari per garantire il flusso di materiali, come coils e fucinati di grandi dimensioni, verso l’esportazione.

È imperativo che la giunta regionale umbra mantenga l’attenzione su questo progetto, proseguendo le politiche di area vasta e collaborando attivamente per la definizione dell’ultimo tratto Tarquinia-Civitavecchia.

La realizzazione di questa infrastruttura non è solo un atto amministrativo, ma un investimento nel futuro dell’Umbria, un passo verso un’economia più dinamica, una regione più connessa e un territorio più prospero.

L’Umbria non può permettersi di rimanere al palo, perdendo occasioni di crescita mentre le regioni limitrofe avanzano verso il futuro.

È il momento di abbracciare questa opportunità, trasformandola in un motore di sviluppo per l’intera regione.