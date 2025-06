Umbria, a rischio la rivoluzione per la disabilità: lentezza burocratica all’attenzione della Lega.

L’Umbria si trova di fronte a una cruciale opportunità di trasformazione del suo sistema di supporto alle persone con disabilità, un’occasione che rischia di sfumare a causa di un’inerzia burocratica preoccupante. Il Decreto Legislativo n. 62 del 2024, che introduce il Progetto di Vita Individualizzato, Personalizzato e Partecipato, rappresenta un cambio di paradigma rispetto agli approcci tradizionali, ma la Regione, a oggi, non ha compiuto passi concreti per la sua implementazione, scaduti i termini previsti.La Lega Umbria, attraverso le consiglieri Donatella Tesei e Paola Fioroni, solleva con veemenza la questione, evidenziando una distanza critica tra proclami di intenti e azioni tangibili. Nonostante la presenza di un’Unità di Supporto Territoriale, nata su impulso del Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli e in cui Fioroni stessa ricopre un ruolo di riferimento, la mancanza di atti formali, cronoprogrammi definiti e una chiara regia politica rischia di vanificare gli sforzi profusi.Il Progetto di Vita, come concepito dal nuovo quadro normativo, non si configura come un mero elenco di servizi, bensì come uno strumento dinamico e personalizzato, atto a valorizzare le capacità, i desideri e le relazioni di ogni individuo. È una rivoluzione culturale che richiede un impegno profondo, ben oltre la mera retorica.L’Umbria aveva l’ambizione di essere all’avanguardia in questo processo, spinta da una visione politica forte che ha portato all’inclusione della regione in una fase sperimentale di riforma. L’organizzazione del primo G7 mondiale sulla disabilità e l’impegno dell’Osservatorio regionale, in collaborazione con le associazioni del territorio, testimoniano un percorso avviato con determinazione.Tuttavia, la recente gestione regionale sembra aver rallentato questo slancio, lasciando i territori in una situazione di incertezza interpretativa e privando le persone con disabilità e le loro famiglie delle certezze a cui hanno diritto. La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità impone un cambiamento strutturale nell’accesso ai servizi e nella valutazione dei bisogni, e la Regione ha la responsabilità di tradurre questo impegno in azioni concrete.Le associazioni del terzo settore condividono queste preoccupazioni, sottolineando la necessità di un approccio più pragmatico e orientato ai risultati. È imperativo che la Regione Umbria prenda atto della situazione, assumendosi la responsabilità di avviare un processo di attuazione del Decreto 62 che sia tempestivo, trasparente e partecipativo, garantendo così il rispetto dei diritti fondamentali delle persone con disabilità e delle loro famiglie. La loro attesa non può essere più tollerata; si richiedono atti che trasformino i diritti proclamati in realtà vissuta.