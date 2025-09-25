Umbria a sostegno della missione umanitaria verso Gaza

L’Assemblea Legislativa dell’Umbria, con un atto di forte indirizzo politico e umanitario, si è impegnata a sostenere la missione della Global Sumut Flottilla, sollecitando al contempo il Governo italiano a garantire la sicurezza della sua missione umanitaria verso Gaza.

La mozione, presentata dal capogruppo di Avs Fabrizio Ricci e condivisa da tutti i consiglieri di maggioranza e dalla Presidente dell’Assemblea, Sarah Bistocchi, sottolinea l’imperativo morale di agire di fronte a una situazione di grave crisi umanitaria, acuita dalle recenti tensioni nel Mediterraneo orientale che hanno visto il coinvolgimento di forze militari nella scorta di imbarcazioni civili.

La decisione, definita urgente dai proponenti, si inserisce in un contesto internazionale complesso, caratterizzato dalla necessità di assicurare l’accesso all’assistenza umanitaria a una popolazione che affronta condizioni di vita estremamente precarie.

L’Umbria, in questo frangente, si fa portavoce di un principio fondamentale: la priorità assoluta deve essere data alla salvaguardia della vita umana e alla fornitura di aiuti essenziali, nel pieno rispetto del diritto internazionale.

La mozione non si limita a un atto di circostanza, ma si configura come un monito alle istituzioni di ogni ordine e grado.

La Presidente Bistocchi ha esplicitamente affermato la necessità di allinearsi inequivocabilmente con coloro che subiscono ingiustizie e violenze, rifiutando ogni forma di neutralità in un contesto di sofferenza diffusa.

Questo posizionamento evidenzia una consapevolezza profonda del ruolo delle istituzioni come garanti di valori universali, in particolare quando si tratta di proteggere i diritti umani e di alleviare le conseguenze di conflitti armati.

L’opposizione, pur esprimendo dissenso con il voto contrario alla discussione, non è riuscita a impedire l’inserimento della mozione all’ordine del giorno, testimoniando la forza e la determinazione della maggioranza nell’affrontare una questione di tale rilevanza.

L’approvazione, prevista per la sessione pomeridiana, rappresenterà un segnale tangibile dell’impegno dell’Umbria a contribuire attivamente alla ricerca di soluzioni pacifiche e umanitarie, auspicando un intervento delle autorità internazionali per garantire la sicurezza delle operazioni di soccorso e l’accesso inalterato degli aiuti umanitari a Gaza.

La mozione si configura, quindi, non solo come un atto formale, ma come un appello a una responsabilità condivisa e a un futuro improntato alla solidarietà e al rispetto dei diritti fondamentali.