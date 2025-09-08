Umbria al fianco della Palestina: un impegno per la pace

La Regione Umbria rafforza il suo impegno a favore della pace, della cooperazione internazionale e della solidarietà verso il popolo palestinese, in un contesto globale segnato da una profonda crisi umanitaria e politica.

Un incontro significativo, tenutosi a Palazzo Donini, ha visto confrontarsi la Presidente della Giunta Regionale, Stefania Proietti, con la Presidente dell’Assemblea Legislativa, Sarah Bistocchi, e una delegazione di sindaci palestinesi provenienti dalla Cisgiordania, guidata da Abd Al-Kareem Zubaidi, figura di spicco dell’Unione dei Comuni Palestinesi (APLA) e sindaco di Salfit.

La Regione, con fermezza, si dichiara al fianco di ogni iniziativa civile volta a porre fine alla violenza perpetrata contro il popolo palestinese, con un’enfasi particolare sull’urgente necessità di fornire assistenza umanitaria concreta e immediata.

L’incontro si è focalizzato su temi cruciali per il futuro della regione, tra cui la creazione di corridoi umanitari sicuri per l’accesso ai bisognosi, l’importanza di un riconoscimento internazionale dello Stato palestinese, e lo sviluppo di programmi di cooperazione mirati a sostenere le comunità palestinesi attualmente sotto occupazione.

La Presidente Proietti ha ribadito l’importanza di un’azione decisa a livello istituzionale, richiamando l’incontro recente con la Ministra degli Esteri palestinese Varsen Aghabekian e sollecitando il Ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, a procedere con il riconoscimento formale dello Stato palestinese.

Questo gesto, sottolinea la Presidente, rappresenta un imperativo morale e politico, un atto di sostegno imprescindibile per una popolazione che soffre e un segno tangibile dell’impegno delle istituzioni umbre.

Si tratta di un momento storico di cruciale importanza, che esige un impegno corale e una pressione costante sui vertici governativi, al fine di preservare la speranza in un futuro di convivenza pacifica, come auspicato dai padri fondatori delle Nazioni Unite, che avevano immaginato un futuro basato su due Stati, due popoli.

Abd Al-Kareem Zubaidi ha espresso la profonda gratitudine del popolo palestinese per il sostegno incondizionato ricevuto dalla Regione Umbria e ha sottolineato l’urgenza di fermare immediatamente il genocidio e il massacro in corso, auspicando la creazione di uno Stato palestinese indipendente e sovrano.

Il sindaco di Salfit ha descritto un clima di accoglienza e di collaborazione costruttiva, esprimendo la convinzione che il dialogo e la solidarietà possano contribuire a superare le attuali difficoltà e a costruire un futuro di pace e prosperità per il popolo palestinese.

L’incontro si è concluso con la riaffermazione dell’impegno comune a perseguire la giustizia, la dignità e i diritti fondamentali del popolo palestinese, nel rispetto del diritto internazionale e delle risoluzioni delle Nazioni Unite.

L’Umbria, con questo gesto, si posiziona come un esempio di impegno civile e di solidarietà internazionale, promuovendo un futuro di speranza e di pace per la regione.