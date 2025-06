Umbria al Via: Riforma Innovativa per i Diritti delle Persone con Disabilità

La Regione Umbria avvia un percorso innovativo per la riforma della legislazione a sostegno delle persone con disabilità, un’iniziativa promossa dalla Giunta regionale su impulso della Presidente Stefania Proietti. Questa sperimentazione, sancita dal decreto legislativo 62/2024, mira a ridefinire l’approccio all’inclusione e alla tutela dei diritti, con la provincia di Perugia designata come area pilota.L’azione si inserisce in un contesto nazionale e internazionale che pone al centro la centralità della persona con disabilità, superando modelli assistenziali tradizionali. L’Umbria si propone di essere all’avanguardia, anticipando le direttive ministeriali e ampliando l’ambito della sperimentazione a tutto il territorio regionale, a testimonianza di un impegno deciso nell’adottare i più avanzati standard culturali e normativi. La Regione intende così tradire in pratica i principi cardine sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, assicurandone una piena ed effettiva attuazione.Il cuore della riforma risiede nel “Progetto di Vita Individualizzato e Partecipato”, un piano personalizzato che non si limita a fornire servizi, ma mira a costruire un percorso di crescita e autonomia per ciascuna persona, coinvolgendo attivamente la persona stessa, la famiglia e la rete di supporto sociale. Si tratta di un cambio di paradigma che sposta l’attenzione dal deficit alla risorsa, valorizzando le potenzialità e aspirazioni di ogni individuo.L’allocazione delle risorse e il supporto offerto saranno indirizzati prioritariamente a favorire l’integrazione delle persone con disabilità all’interno della comunità, promuovendo l’autonomia abitativa, l’accesso al mercato del lavoro ordinario e la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale e ricreativa. L’obiettivo è creare un ambiente inclusivo che elimini le barriere architettoniche e gli stereotipi, garantendo che nessuna persona sia segregata in contesti speciali.Un aspetto cruciale del piano riguarda l’inserimento lavorativo, con particolare attenzione alle persone che presentano maggiori difficoltà di adattamento all’ambiente lavorativo standard. La Regione collabora con le associazioni del terzo settore e gli operatori sociali per sviluppare percorsi di formazione mirati, promuovere l’abbinamento con aziende sensibili e sostenere la creazione di opportunità lavorative inclusive. L’ambizione è quella di garantire a tutti il diritto al lavoro, superando le discriminazioni e abbattendo le disuguaglianze.La sperimentazione in Umbria rappresenta un’occasione unica per definire un modello di riforma che possa ispirare altre regioni e contribuire a costruire un futuro più giusto e inclusivo per le persone con disabilità, un futuro in cui il diritto all’autodeterminazione e alla piena partecipazione sia realmente garantito.