Umbria, approvazione Programma Scolastico 2026/2027 in Aula

L’Aula Legislativa dell’Umbria, cuore pulsante del dibattito regionale, ospiterà una sessione cruciale giovedì 30 ottobre 2025, a partire dalle ore 9:30, presso il prestigioso Palazzo Cesaroni a Perugia.

L’incontro, di rilevanza strategica per il futuro educativo della regione, sarà interamente dedicato alla definizione e all’approvazione della Programmazione Regionale dell’Offerta Formativa e della Rete Scolastica per l’anno scolastico 2026/2027.

Si tratta di un atto normativo complesso e articolato, che incide direttamente sulla qualità dell’istruzione offerta agli studenti umbri e sulla struttura stessa degli istituti scolastici.

La programmazione in discussione non si limita a un mero elenco di materie o attività didattiche, ma definisce obiettivi di lungo periodo, orientamenti pedagogici, criteri di allocazione delle risorse finanziarie e linee guida per lo sviluppo professionale del personale docente e ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario).

L’atto, già oggetto di un’approfondita analisi e di un primo voto favorevole da parte della Terza Commissione Consiliare, affronterà temi quali l’adeguamento dell’offerta formativa alle esigenze del territorio e del mondo del lavoro, l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità o con bisogni educativi speciali, la promozione dell’innovazione didattica attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali e la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale umbro.

Il dibattito in Aula sarà aperto e animato dalle relatrici designate: Bianca Maria Tagliaferri, esponente del gruppo consiliare Ud-Pp, che presenterà la posizione della maggioranza, e Eleonora Pace, rappresentante del gruppo FdI, che articolerà le prospettive della minoranza.

Le loro argomentazioni e i loro interventi saranno cruciali per chiarire i punti di forza e le eventuali criticità dell’atto e per trovare un terreno comune in cui conciliare le diverse sensibilità politiche e le differenti visioni del futuro dell’istruzione in Umbria.

L’approvazione della Programmazione Regionale dell’Offerta Formativa rappresenta un momento di indirizzo fondamentale per l’intera comunità scolastica umbra, e il suo esito avrà un impatto significativo sulla vita di studenti, insegnanti, genitori e sull’intero tessuto sociale della regione.