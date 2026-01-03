Umbria condanna l’intervento USA in Venezuela: allarme e appello alla pace.

La recente escalation delle tensioni tra Stati Uniti e Venezuela, culminata in un intervento militare che solleva profonde preoccupazioni, richiede una riflessione urgente e una condanna inequivocabile.

L’Assessore alla Pace della Regione Umbria, Fabio Barcaioli, esprime la sua profonda allarme, evidenziando come tale azione rappresenti una grave erosione dell’ordine internazionale e un pericoloso ritorno a una logica di forza bruta, dimenticando gli insegnamenti derivanti dalle tragedie belliche del passato.

L’operazione, mascherata da lotta al traffico di stupefacenti, cela in realtà un disegno ben più ampio: il controllo strategico delle ricchezze naturali venezuelane, un’operazione che rimanda a modelli coloniali obsoleti e a pratiche imperialiste che avrebbero dovuto essere confinate nei libri di storia.

Si tratta di una dinamica che vede la legge del più forte, incarnata dalle decisioni della presidenza statunitense, prevalere sui principi fondamentali del diritto internazionale e sulla diplomazia.

L’azione militare, oltre a violare palesemente i trattati e le convenzioni che regolano le relazioni tra gli Stati, crea un precedente inquietante.

Legittima l’uso arbitrario della forza, minando la credibilità delle istituzioni internazionali e svuotando di significato il concetto di comunità globale, basata sulla cooperazione e sul rispetto reciproco.

La disparità di potenza tra gli attori coinvolti non può giustificare l’impunità di chi detiene la capacità bellica superiore.

L’Assessore Barcaioli rivolge un appello al Governo italiano, sollecitando una condanna esplicita e senza ambiguità di questa deriva bellica, che rischia di innescare una spirale di conflitti a livello globale.

È altresì urgente garantire la protezione dei cittadini italiani presenti nell’area interessata.

Al di là della reazione immediata, Barcaioli pone l’accento sulla responsabilità dei leader mondiali.

La presidenza degli Stati Uniti non può arrogarsi il ruolo di decisore per il mondo intero.

Ogni nazione deve agire nel rispetto del diritto internazionale e contribuire alla costruzione di un futuro basato sulla pace e sulla sicurezza collettiva.

Il silenzio, in questo contesto, non è neutralità, ma complicità.

È imperativo che la comunità internazionale si schieri a favore del dialogo, della diplomazia e del rispetto della sovranità nazionale.

Oggi, più che mai, è necessario riaffermare con forza il primato del diritto, l’importanza della prevenzione dei conflitti e la costruzione di un sistema internazionale fondato sulla giustizia e sull’equità.

La pace non è un’utopia, ma un obiettivo strategico imprescindibile per la sopravvivenza dell’umanità.