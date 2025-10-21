Umbria: crollo natalità, peggiore della media nazionale.

L’Umbria, come molte regioni italiane, si trova ad affrontare una sfida demografica di rilievo: un significativo declino delle nascite che supera la media nazionale.

I dati provvisori relativi a gennaio-luglio 2025, elaborati dall’ISTAT, rilevano una diminuzione del 9,6% rispetto allo stesso periodo del 2024, un dato che riflette un trend più ampio a livello nazionale, dove le nascite sono diminuite di circa 13.000 unità, pari a un calo del 6,3%.

Questo fenomeno, che si aggiunge a un 2023 già segnato da una natalità in sofferenza, evidenzia una profonda trasformazione del tessuto demografico italiano, con implicazioni a lungo termine per l’economia e il sistema di welfare.

Il quadro nazionale presenta una marcata disomogeneità: l’Abruzzo e la Sardegna registrano i cali più accentuati, con decrementi rispettivamente del 10,2% e del 10,1%.

Un’eccezione positiva, seppur limitata, è rappresentata dalla Valle d’Aosta, che segna un aumento del 5,5%, e dalle province autonome di Bolzano (+1,9%) e Trento (+0,6%), probabilmente grazie a politiche di sostegno alla famiglia e a un contesto socio-economico più favorevole.

Un elemento cruciale da analizzare è l’evoluzione delle strutture familiari.

Anche nel 2024, si osserva una diminuzione delle nascite da coppie non coniugate, sebbene in misura inferiore rispetto ai nati da coppie sposate o conviventi.

Questa tendenza, già evidente nel 2023, indica un cambiamento nelle scelte riproduttive delle coppie italiane.

Le regioni del centro d’Italia, in particolare, presentano una quota elevata di nascite da genitori non coniugati (49,6%), seguite dal Nord (42,8%).

Il Mezzogiorno, pur mantenendo la quota più bassa, registra una crescita significativa (1,8 punti percentuali), raggiungendo il 40,3%, un segnale di possibile evoluzione delle dinamiche sociali.

La Sardegna si distingue per la prevalenza di nascite “more uxorio” (56,6%), mentre in Umbria e Lazio la percentuale si attesta intorno al 50%, evidenziando una certa omogeneità nelle scelte riproduttive di queste regioni.

Sul fronte dei nomi, Leonardo conferma il suo primato a livello nazionale, un trend iniziato nel 2018.

Un’interessante peculiarità si riscontra in Umbria e nelle Marche, dove Edoardo è il nome maschile più scelto, suggerendo preferenze regionali che si discostano dalla tendenza nazionale.

Tra le bambine, Sofia rimane il nome più diffuso in molte regioni del centro-nord, testimoniando una certa stabilità nelle scelte onomastiche delle famiglie italiane.

La crisi demografica italiana non è solo una questione statistica, ma un campanello d’allarme che richiede un’analisi approfondita delle cause sottostanti – dall’instabilità economica alla precarietà del lavoro, dalla difficoltà di conciliare vita privata e professionale alle politiche di sostegno alla famiglia – e l’implementazione di misure efficaci per invertire questa tendenza, garantendo un futuro sostenibile per il Paese.