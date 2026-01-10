Umbria e Francesco: un messaggio di pace per il mondo.

L’Umbria si erge, in questo anno cruciale, come custode di un’eredità spirituale di portata incommensurabile: il messaggio universale di Francesco d’Assisi.

L’apertura delle celebrazioni per l’ottavo centenario della sua morte non rappresenta semplicemente un evento storico da commemorare, bensì l’inaugurazione di un orizzonte di riflessione e azione che risuona con particolare urgenza nel nostro tempo, segnato da drammatici conflitti, da crescenti disuguaglianze e da profonde fratture sociali ed esistenziali.

Il “Transito”, il passaggio dalla vita terrena all’eternità di Francesco, non è relegato al passato.

Esso ci offre un criterio illuminante per il presente, una bussola morale capace di orientare le nostre scelte e le nostre azioni.

Ci esorta a discernere ciò che conta veramente, a ricostruire i ponti spezzati, a considerare la vita, in tutte le sue forme, come un bene comune da proteggere e valorizzare.

La Regione Umbria aspira a incarnare un luogo di dialogo autentico, un crocevia di incontro e un esempio di responsabilità verso ogni persona e verso il fragile equilibrio del creato.

Il francescanesimo non è una mera tradizione religiosa, ma un ethos vivente, un invito costante alla conversione interiore e all’impegno per la giustizia e la pace.

Stefania Proietti, sottolinea come il “Transito” ci conferisca una responsabilità che trascende il piano spirituale, interpellando direttamente le istituzioni civili.

La pace, lungi dall’essere un concetto astratto e utopico, si rivela una pratica quotidiana, un impegno concreto che richiede azioni mirate e coraggiose.

La fraternità, pur essendo un sentimento nobile, si traduce in un impegno attivo per la coesione sociale, nell’attenzione particolare verso i più vulnerabili, nella cura del lavoro, nella tutela del territorio, nel rispetto del paesaggio e nell’investimento sulle giovani generazioni, custodi del futuro.

L’Umbria, cuore pulsante del francescanesimo, si sente chiamata ad assumere questo pesante fardello, a tradurre la profezia di Francesco in scelte concrete e lungimiranti per il nostro tempo.

Non si tratta di un’imposizione, ma di un’opportunità unica per dare voce a valori universali, per ispirare un cambiamento profondo e duraturo, e per contribuire a costruire un mondo più giusto, più pacifico e più sostenibile.

La sfida è ardua, ma la ricchezza dell’eredità francescana offre un serbatoio inesauribile di ispirazione e di speranza.