Umbria Facile: la Regione punta sulla digitalizzazione e sulla partecipazione.

L’Umbria si proietta verso un futuro amministrativo più efficiente e partecipativo grazie a un’iniziativa strategica che rivoluziona l’interazione tra la Regione e i suoi cittadini e imprese.

L’implementazione dell’applicazione gratuita “Umbria Facile”, sviluppata in collaborazione con Sviluppumbria, segna un punto di svolta nella digitalizzazione dei servizi pubblici, promuovendo una trasparenza mai vista prima.

L’app non si limita a rendere accessibili bandi, graduatorie e servizi di assistenza, ma si configura come un vero e proprio assistente virtuale, capace di fornire notifiche personalizzate e aggiornamenti in tempo reale sulle opportunità in arrivo nel corso del 2026 e negli anni successivi.

Questa iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di trasformazione digitale della pubblica amministrazione umbra, mirato a superare le tradizionali barriere comunicative e a favorire una governance più partecipativa.

La Regione, attraverso Palazzo Donini, riconosce l’importanza di anticipare le esigenze della comunità, permettendo a potenziali beneficiari di pianificare con precisione la preparazione delle domande, ottimizzando così l’impatto degli interventi regionali e riducendo il rischio di errori o omissioni.

L’assessore Tommaso Bori, responsabile del digitale e dell’innovazione, ha sottolineato come “Umbria Facile” rappresenti un mattone fondamentale per la costruzione di un ecosistema digitale inclusivo, accessibile a tutti i livelli di competenza tecnologica.

La collaborazione tra Sviluppumbria e Punto Zero non è solo una sinergia operativa, ma un vero e proprio connubio di competenze specialistiche, che combinano la conoscenza del territorio con l’eccellenza tecnologica.

Questa partnership permette di fornire non solo dati, ma anche interpretazioni e guide pratiche, facilitando la comprensione dei bandi e delle procedure.

L’applicazione si propone come strumento di empowerment per i cittadini e le imprese umbre, consentendo loro di accedere in modo proattivo alle opportunità di finanziamento, formazione e sviluppo.

Il progetto va oltre la semplice digitalizzazione dei documenti; mira a creare una cultura della trasparenza e della partecipazione, in cui l’informazione è un bene comune, facilmente fruibile e continuamente aggiornato.

Si tratta di un investimento strategico per il futuro dell’Umbria, che punta a rafforzare la competitività del territorio e a migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti, promuovendo un rapporto più diretto, efficiente e proattivo tra cittadini e istituzioni.

L’obiettivo finale è costruire una regione più dinamica, inclusiva e capace di rispondere alle sfide del futuro con strumenti moderni e innovativi.