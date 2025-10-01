Umbria, futuro mobilità a rischio: nodo Perugia e risorse bloccate

La recente interlocuzione tra la Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, l’Assessore alle Infrastrutture Francesco De Rebotti e i vertici di Anas ha messo a fuoco le criticità e le aspirazioni infrastrutturali che plasmeranno il futuro della mobilità regionale, in vista del Contratto di Programma 2026/2030.

L’incontro, incentrato sulla revisione strategica delle opere infrastrutturali e del sistema dei trasporti umbri, ha evidenziato un quadro complesso, caratterizzato da progetti avanzati ma ostacolati dalla carenza di risorse finanziarie.

La discussione ha focalizzato l’attenzione sul nodo di Perugia, un’infrastruttura cruciale per lo sviluppo regionale, la cui realizzazione si scontra con la necessità di un ingente apporto finanziario, stimato in oltre un miliardo di euro, che al momento risulta inaccessibile.

Questa impasse sottolinea una problematica strutturale: l’incapacità di garantire finanziamenti adeguati per progetti infrastrutturali di tale portata, perpetuando uno stato di arretratezza che frena la crescita economica e sociale dell’Umbria.

Parallelamente, è stato preso in esame il cosiddetto “nardino”, ovvero il collegamento tra Collestrada e Madonna del Piano, per il quale esiste già un progetto definitivo, indicando un percorso già tracciato, sebbene la sua attuazione dipenda anch’essa da risorse ancora da reperire.

La Presidente Proietti ha vigorosamente sottolineato come la cronica carenza infrastrutturale dell’Umbria richieda un radicale cambio di paradigma nella pianificazione strategica delle opere, promuovendo un approccio più lungimirante e orientato alla risoluzione dei problemi strutturali.

L’Assessore De Rebotti ha presentato un elenco dettagliato di opere strategiche, delineando una visione di sviluppo integrata che vada oltre i confini regionali, proiettando l’Umbria in una posizione centrale all’interno del contesto nazionale, l’ambita “Italia mediana”.

Tra le opere prioritarie individuate, spiccano il completamento della Tre Valli con la realizzazione della galleria di Acquasparta, l’E78 Grosseto-Fano, e la Moianese E71, quest’ultima fondamentale per il superamento dell’isolamento storico dell’Umbria e per favorire una maggiore integrazione con la Toscana.

Quest’ultima opera, curata dalla Provincia di Perugia, rappresenta un passo cruciale verso una maggiore connettività e l’abbattimento delle barriere geografiche.

La richiesta avanzata alla società Anas è chiara: una programmazione congiunta di interventi strategici, capaci di trasformare radicalmente il volto della mobilità regionale.

L’incontro ha segnato un momento cruciale per l’Umbria, un punto di partenza per una nuova stagione di investimenti infrastrutturali che, si auspica, permetta finalmente di colmare il divario infrastrutturale e di proiettare la regione verso un futuro di crescita e prosperità.

La sfida, ora, consiste nel tradurre queste aspirazioni in azioni concrete, garantendo l’accesso a finanziamenti adeguati e avviando un processo di pianificazione partecipativo che coinvolga tutti gli attori in campo.