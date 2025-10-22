Umbria Giovane: Un Patto per il Futuro

Un Patto per il Futuro dell’Umbria: La Voce di una GenerazioneNoi, giovani umbri – studenti, lavoratori, professionisti, imprenditori, cittadini attivi – sentiamo l’imperativo di proiettare la nostra visione nel dibattito che definisce il destino della nostra regione.

Troppo a lungo le nostre aspirazioni, le nostre preoccupazioni e le nostre idee sono state sussurri in un coro dominato da prospettive consolidate.

Siamo figli di un’Umbria che incarna una ricchezza ineguagliabile: un patrimonio storico e culturale millenario, una natura di straordinaria bellezza e un tessuto umano intriso di valori autentici.

Eppure, questa ricchezza si scontra con una realtà fatta di opportunità soffocate, di prospettive limitate e di strumenti inadeguati per realizzare il nostro potenziale.

Non accettiamo passivamente l’idea che il successo personale debba essere ricercato al di fuori dei confini regionali.

Rifiutiamo la narrativa che ci spinge a considerare l’espatrio come l’unica via per un futuro prospero.

Questo documento, un manifesto per il futuro dell’Umbria, è la nostra risposta: un atto di fede nella nostra terra e un appello concreto alle istituzioni.

Il tema cardine della nostra proposta è la creazione di un ambiente favorevole alla crescita e all’innovazione, un ecosistema in cui i giovani possano prosperare e contribuire attivamente allo sviluppo regionale.

In questo senso, chiediamo un ripensamento radicale delle politiche fiscali.

L’imposizione di ulteriori oneri, come un aumento dell’addizionale IRPEF per gli under 35, rappresenterebbe un freno insostenibile alla nostra capacità di costruire un futuro stabile.

Analogamente, l’IRAP per le imprese giovanili deve essere drasticamente ridotta o, idealmente, eliminata nei primi anni di attività, per incentivare la nascita di nuove realtà imprenditoriali e contrastare la desertificazione del tessuto produttivo.

Un sistema fiscale che penalizza l’iniziativa e l’audacia è un sistema che soffoca il progresso.

Oltre alle misure fiscali, riteniamo essenziale investire massicciamente nella formazione di qualità e nell’alta specializzazione.

Le nostre università devono trasformarsi in veri e propri poli di eccellenza, capaci di attrarre talenti da ogni parte d’Italia e di creare un ponte solido tra il mondo accademico e quello del lavoro.

È fondamentale incentivare il “brain gain”, ovvero il ritorno dei giovani umbri che hanno intrapreso esperienze formative o lavorative all’estero, offrendo loro opportunità concrete per mettere a frutto le proprie competenze nella nostra regione.

Guardiamo con ammirazione al modello trentino e chiediamo l’istituzione di un fondo nascita per ogni bambino umbro, un gesto simbolico ma significativo che esprime fiducia nel futuro e promuove l’equità intergenerazionale.

Riteniamo imprescindibile un sistema di trasporti regionali efficiente, accessibile e sostenibile, capace di collegare i centri urbani con le aree interne, spesso marginalizzate.

L’alta velocità ferroviaria, con collegamenti diretti verso Roma e le principali città italiane, non è un lusso, ma una necessità strategica per ridare all’Umbria il ruolo che le spetta nel cuore delle reti nazionali.

Non ci limitiamo a formulare richieste, ma proponiamo un impegno concreto e verificabile: la Regione Umbria deve assumersi la responsabilità di elaborare una strategia strutturale contro la fuga dei giovani, coinvolgendo attivamente scuole, università, imprese e amministrazioni locali in un progetto condiviso e partecipato.

Questo richiede un cambio di mentalità, un nuovo approccio alla governance regionale che metta i giovani al centro delle decisioni.

Siamo consapevoli delle sfide che ci attendono, ma siamo anche animati da una profonda speranza.

Crediamo nel potenziale dell’Umbria, nelle capacità dei suoi giovani e nella forza dei suoi valori.

Siamo pronti a lavorare insieme, a confrontarci, a proporre soluzioni innovative.

Questo manifesto è solo l’inizio di un percorso più ampio, un patto per il futuro dell’Umbria.

(Elenco dei firmatari, come indicato nel testo originale, omesso per brevità.

)