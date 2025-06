Umbria, Giubileo: 3 milioni per mobilità e accoglienza turistica.

L’Umbria si prepara ad accogliere l’afflusso straordinario di pellegrini e visitatori attesi per il Giubileo, con un investimento strategico di 3 milioni di euro destinati a rivitalizzare la mobilità e ottimizzare l’accoglienza sul territorio regionale. La presentazione del piano, avvenuta a Palazzo Donini, ha visto la partecipazione della Presidente della Regione, Stefania Proietti, dell’Assessore ai Trasporti, Francesco De Rebotti, collegato da Parigi, dell’Assessore al Turismo, Simona Meloni, e dei rappresentanti chiave di Busitalia e Trenitalia (Gruppo Fs Italiane), figure imprescindibili per la realizzazione del progetto. Hanno partecipato alla discussione anche i presidenti delle Province e gli amministratori dei comuni coinvolti, testimoniando l’importanza di un approccio sinergico e capillare.Il cuore dell’intervento – un finanziamento di 1,3 milioni di euro – è incentrato sul potenziamento dei servizi di trasporto, una sfida cruciale in un contesto caratterizzato da una significativa stagionalità e da una potenziale carenza di infrastrutture durante i periodi di maggiore afflusso turistico. La Presidente Proietti ha sottolineato come queste risorse, ottenute subito dopo l’insediamento della nuova amministrazione regionale attraverso un’azione mirata con il Governo e il Commissario del Giubileo, rappresentino una risposta concreta ad un’esigenza primaria: garantire una mobilità efficiente, capillare e sostenibile per i visitatori e per la comunità locale.Il piano prevede l’attivazione di nuove soluzioni di mobilità integrate, frutto della collaborazione tra Busitalia e Trenitalia. Queste non si limitano a un semplice incremento della frequenza dei mezzi, ma contemplano l’introduzione di percorsi inediti e la riprogettazione di servizi esistenti, con l’obiettivo di facilitare l’accesso ai luoghi simbolo del Giubileo e di promuovere una scoperta più approfondita del patrimonio umbro. Si tratta di una risposta mirata a colmare le lacune infrastrutturali e a offrire un’esperienza di viaggio più piacevole e accessibile a tutti.L’impegno della Regione Umbria non si esaurisce con l’evento giubilare. L’intenzione è quella di consolidare queste nuove infrastrutture e servizi, trasformando questa fase sperimentale in un asset strategico per lo sviluppo turistico e la connettività regionale nel lungo periodo. Come ha evidenziato la Presidente Proietti, si tratta di un percorso volto a rafforzare la capacità di interconnessione del territorio, investendo in modo mirato e continuo nei trasporti, a beneficio dell’economia locale e della qualità della vita dei cittadini. Questo investimento si inserisce in una visione più ampia di sviluppo sostenibile e di valorizzazione del patrimonio umbro, con l’obiettivo di creare un sistema di mobilità integrata e resiliente, capace di rispondere alle sfide del futuro.