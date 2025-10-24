Umbria in Scena: il Premio Giornalistico che Racconta il Territorio

“Umbria in Scena”: Il Premio Giornalistico Internazionale celebra il territorio, le sue voci e il futuro del raccontoSi apre la sedicesima edizione di “Umbria in Scena”, il prestigioso Premio Giornalistico Internazionale, un’iniziativa della Camera di Commercio dell’Umbria, nata nel 2009 per dare voce e risalto alla ricchezza inesauribile della regione.

Più che un concorso, “Umbria in Scena” si configura come un vero e proprio osservatorio culturale, un punto di incontro tra giornalisti, professionisti dei media, istituzioni e appassionati, tutti accomunati dal desiderio di raccontare l’Umbria in modo autentico e innovativo.

Le candidature, aperte fino al 2 febbraio 2026, dovranno essere presentate esclusivamente in modalità digitale attraverso il sito ufficiale (https://www.umbria.

camcom.it/premio-giornalistico-internazionale-raccontami-lumbria).

Il Premio si articola in quattro sezioni principali, ciascuna dotata di un montepremi di 2.500 euro, a testimonianza dell’importanza attribuita a ciascun ambito di racconto.

La sezione dedicata al Turismo, Ambiente e Cultura valorizza la narrazione del patrimonio immateriale e materiale della regione, dalle tradizioni secolari all’architettura medievale, dai paesaggi mozzafiato alle iniziative di sostenibilità ambientale.

“Umbria del Gusto” celebra l’eccellenza agroalimentare umbra, un mosaico di sapori e profumi che raccontano la storia e l’identità del territorio.

Le sezioni video, suddivise in “Grandi Produzioni” (servizi televisivi nazionali e internazionali) e “Produzioni Indipendenti” (video realizzati da singoli autori e diffusi online), puntano a cogliere l’Umbria attraverso le immagini in movimento, un linguaggio sempre più potente e coinvolgente.

A completamento del quadro, il Premio dedica particolare attenzione alla formazione e alla scoperta di nuovi talenti attraverso la sezione riservata alle Scuole di Giornalismo Italiane (1.000 euro), un investimento nel futuro del racconto e un ponte tra l’esperienza dei professionisti e l’entusiasmo delle nuove generazioni.

Un premio speciale, il riconoscimento della Giuria, sarà assegnato a un’opera che si distinguerà per originalità, profondità e qualità del racconto.

La cerimonia di premiazione, un appuntamento imperdibile per il panorama culturale umbro e nazionale, si svolgerà a Perugia durante la ventesima edizione del Festival internazionale del giornalismo (15-18 aprile 2026), offrendo ai vincitori l’opportunità di condividere le proprie esperienze e di entrare in contatto con i protagonisti del settore.

Il presidente della Camera di Commercio dell’Umbria, Giorgio Mencaroni, sottolinea come “Umbria in Scena” abbia consolidato la propria reputazione come piattaforma unica per la promozione del territorio, esprimendo l’auspicio di un ampliamento del suo raggio d’azione grazie al coinvolgimento di altre istituzioni.

Il concorso si distingue per la creazione di un formato di comunicazione efficace e suggestivo, in grado di attrarre l’attenzione di un pubblico internazionale, come dimostrano le partecipazioni di spicco delle edizioni passate, che hanno visto la presenza di testate prestigiose come The Telegraph, El País, Geo di Rai 3, Guide Michelin e Deutsche Welle.

Federico Sisti, segretario generale della Camera di Commercio, evidenzia come il bando dell’edizione 2026 confermi l’alto livello qualitativo delle candidature, con articoli e servizi video provenienti dalle più autorevoli testate internazionali, e il costante impegno verso le nuove leve del giornalismo, grazie alla sezione dedicata alle scuole di giornalismo italiane, un vero motore di innovazione e di crescita professionale.

“Umbria in Scena” non è solo un premio, ma un vero e proprio ecosistema di racconto, un laboratorio di idee e di talenti, un investimento nel futuro dell’Umbria e della sua immagine nel mondo.