Umbria: Innovazione Sociale e Genere per le Imprese Locali

La Regione Umbria promuove un’iniziativa strategica per l’innovazione sociale e la crescita sostenibile delle imprese locali, attraverso l’approvazione di un accordo con la Camera di Commercio dell’Umbria.

Il progetto, “Percorso formativo certificazione di genere”, finanziato con 45.967 euro provenienti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con il Ministero della Famiglia, della Natalità e delle Pari Opportunità, mira a innalzare gli standard di responsabilità sociale e competitività delle aziende umbre.

L’iniziativa va oltre la semplice formazione, configurandosi come un percorso di trasformazione organizzativa.

Il progetto non si limita a diffondere la consapevolezza delle tematiche di genere, ma offre strumenti concreti per l’analisi dello stato di maturità delle aziende, l’implementazione di politiche di pari opportunità e la misurazione dei progressi compiuti.

L’obiettivo è supportare almeno quaranta imprese umbre nell’adozione di processi di miglioramento continuo, focalizzati sull’equità di genere, e nell’integrazione di principi di sostenibilità all’interno delle loro attività.

L’Assessora Simona Meloni sottolinea come la certificazione di genere rappresenti un fattore di differenziazione, capace di valorizzare il capitale umano, migliorare l’efficienza aziendale e accrescere la reputazione delle imprese umbre sul mercato.

L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di impegno regionale volto a incentivare l’innovazione sociale e a costruire un modello di sviluppo economico più inclusivo e responsabile.

La programmazione prevede un approccio didattico flessibile, combinando attività in presenza con modalità a distanza, laboratori pratici e l’utilizzo di piattaforme digitali.

Un team di docenti ed esperti, coadiuvati dalla Camera di Commercio dell’Umbria, che assume un ruolo di partner operativo nella gestione e nel monitoraggio del progetto, e dall’Ufficio della Consigliera di parità regionale, garantirà la qualità e l’efficacia delle attività formative.

Il finanziamento coprirà le spese relative alla docenza specializzata, alla consulenza strategica, alle attività direttamente implementate presso le aziende, alla produzione di materiali didattici innovativi, alle attività di comunicazione mirata e alle spese di missione e ospitalità.

Questo investimento rappresenta un passo significativo verso la creazione di un ecosistema economico regionale più equo, inclusivo e competitivo, capace di attrarre talenti e investimenti.

L’ambizione è quella di posizionare le imprese umbre all’avanguardia nell’adozione di pratiche di responsabilità sociale e di genere, creando un circolo virtuoso di crescita e benessere per l’intera comunità.