Umbria lancia il Cantiere per la Pace: un ecosistema per la convivenza.

La Regione Umbria, forte del suo retaggio storico come terra di incontro e accoglienza, lancia ufficialmente il “Cantiere per la Pace”, un’iniziativa strategica promossa dall’Assessore alla Pace, Fabio Barcaioli, e approvata dalla Giunta regionale. Più che un semplice progetto, il Cantiere si configura come un ecosistema dinamico e inclusivo, un vero e proprio laboratorio permanente per la costruzione di una cultura della pace, radicata nella solidarietà, nella nonviolenza e nel profondo rispetto delle diversità umane.Il Cantiere per la Pace ambisce a superare le logiche di intervento isolato, favorendo la creazione di una rete sinergica e strutturata che coinvolga attivamente enti pubblici, organizzazioni del Terzo Settore, istituzioni culturali ed educative, associazioni, scuole, università e cittadini. Questo approccio partecipativo riconosce la complessità della sfida della pace, che non può essere affrontata da un singolo attore, ma richiede un impegno condiviso e multidimensionale.In un contesto globale segnato da conflitti, disuguaglianze e crisi ambientali, l’Umbria si propone come baluardo di speranza, investendo in un percorso paziente e collaborativo volto a promuovere valori fondamentali per la convivenza civile. L’iniziativa si fonda sulla consapevolezza che la pace non è un’assenza di guerra, ma una costruzione attiva, un processo continuo di educazione, sensibilizzazione e cambiamento culturale.Il lancio ufficiale, avvenuto durante l’incontro partecipato del 7 aprile, ha definito sei aree tematiche cruciali per l’azione del Cantiere: la promozione della cultura della pace e della nonviolenza, il disarmo e la riconversione industriale verso modelli sostenibili, la difesa dei diritti umani e la giustizia sociale, l’ecopacifismo e la lotta contro il cambiamento climatico, la narrazione e la comunicazione costruttiva per favorire l’empatia e la comprensione reciproca, e la cooperazione internazionale come strumento per risolvere conflitti e promuovere lo sviluppo equo.L’attività del Cantiere si concretizzerà attraverso un calendario diversificato di iniziative: incontri di approfondimento, gruppi di lavoro focalizzati, eventi pubblici di sensibilizzazione e laboratori didattici rivolti a tutte le età. Un’attenzione particolare sarà riservata alle istituzioni scolastiche e culturali del territorio, per favorire l’integrazione del tema della pace nei programmi educativi e nella programmazione culturale.Il progetto intende inoltre attingere profondamente alla ricca memoria storica dell’Umbria, riscoprendo e valorizzando l’eredità di figure emblematiche come San Francesco e Aldo Capitini, ispiratori di un ideale di pace fondato sulla fraternità e sulla giustizia sociale. Coinvolgere le nuove generazioni in percorsi di cittadinanza attiva e consapevole rappresenta un investimento cruciale per il futuro, affinché possano diventare protagonisti di un cambiamento positivo.L’avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse, pubblicato ufficialmente dalla Regione, mira a coinvolgere attivamente tutti i soggetti interessati a contribuire alla costruzione di un futuro più pacifico e sostenibile. Enti pubblici, organizzazioni della società civile, istituzioni scolastiche e culturali, enti religiosi, università e tutti coloro che operano nel territorio umbro sono invitati a partecipare. Le candidature potranno essere presentate entro il 31 dicembre 2025, seguendo le indicazioni dettagliate disponibili sul sito web della Regione Umbria. Il Cantiere per la Pace si configura, dunque, come un’opportunità concreta per rafforzare il ruolo dell’Umbria come faro di speranza e modello di convivenza pacifica per il mondo intero.