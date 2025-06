Umbria, nata l’Osservatorio Regionale per ridurre i tempi d’attesa

Il 4 giugno segnava un punto di svolta per la sanità umbra con l’istituzione dell’Osservatorio Regionale per i Tempi d’Attesa, inaugurato ufficialmente con la prima riunione presso la sede della Regione Umbria. L’organismo, presieduto dalla Direttrice Regionale Salute e Welfare, Daniela Donetti, rappresenta un’iniziativa strategica fortemente voluta dalla Presidente Stefania Proietti, volta a riscrivere il rapporto tra cittadini e servizi sanitari pubblici.Più che un semplice ente di raccolta dati, l’Osservatorio si configura come una piattaforma multidisciplinare, un crocevia di competenze e prospettive che coinvolge esperti clinici, rappresentanti delle organizzazioni sindacali, amministratori e portatori di interesse. Il suo scopo principale è analizzare in profondità le dinamiche che generano i ritardi nell’accesso alle cure, identificando non solo le criticità strutturali ma anche le cause profonde, spesso legate a fattori organizzativi e di appropriatezza.L’impegno verso la trasparenza è un pilastro fondamentale: i risultati dell’Osservatorio, i dati raccolti e le analisi condotte saranno resi pubblici attraverso rapporti periodici, garantendo una comunicazione aperta e accessibile ai cittadini. Questa scelta riflette la volontà di instaurare un dialogo costruttivo e di responsabilizzare la comunità nel miglioramento del sistema sanitario regionale.La Presidente Proietti ha sottolineato come l’istituzione dell’Osservatorio sia un tassello cruciale nel percorso di riforma e potenziamento del sistema sanitario regionale. L’obiettivo non è solo ridurre i tempi d’attesa, ma riconquistare la fiducia dei cittadini umbri, spesso frustrati da un sistema percepito come inefficiente e poco trasparente. Questo richiederà un impegno profondo e una riorganizzazione complessiva dei servizi, con l’implementazione di riforme mirate a ottimizzare l’erogazione delle cure.Durante la prima riunione, le voci dei partecipanti hanno convergente nell’apprezzamento per l’iniziativa, che era stata a lungo richiesta dalle organizzazioni sindacali. È emersa con chiarezza la necessità di un approccio innovativo, che vada oltre la mera gestione dell’offerta di servizi, concentrandosi sulla domanda di cure. Questo implica un’azione volta a promuovere l’appropriatezza prescrittiva, contrastando fenomeni di sovrautilizzo di esami diagnostici e procedure mediche non strettamente necessarie.Un elemento centrale del dibattito è stato l’importanza di sviluppare reti cliniche di patologia integrate, basate su percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA) ben definiti. Questi percorsi rappresentano un modello di cura organizzato e personalizzato, che guida il paziente attraverso le diverse fasi del percorso assistenziale, garantendo una presa in carico globale e coordinata. La creazione di queste reti cliniche mira a ottimizzare l’utilizzo delle risorse, ridurre i tempi di attesa e migliorare la qualità delle cure. L’approccio, quindi, si focalizza sulla valorizzazione della prevenzione e sulla promozione di stili di vita sani, al fine di ridurre la domanda di cure in termini di trattamenti invasivi o specialistici.