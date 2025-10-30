Umbria, nuova programmazione scolastica: futuro tra innovazione e risorse locali.

La recente approvazione, in sede legislativa regionale, della Programmazione triennale dell’offerta formativa e della rete scolastica (anni scolastici 2026-2028) rappresenta un momento cruciale per il futuro dell’istruzione in Umbria.

Il documento, frutto del lavoro congiunto della Giunta regionale e delle commissioni parlamentari competenti, mira a ridisegnare il panorama dell’offerta formativa, considerando le mutate esigenze del mercato del lavoro, le evoluzioni demografiche e le sfide poste dalla transizione digitale ed ecologica.

L’adozione è avvenuta con un ampio consenso, segnato da un voto favorevole di undici membri della maggioranza e otto dissenzienti dell’opposizione, testimoniando una pluralità di prospettive nel dibattito sull’istruzione regionale.

La programmazione, che si articola in tre aree strategiche – potenziamento dell’equità e dell’inclusione, innovazione didattica e sviluppo delle competenze, ottimizzazione della rete scolastica e delle infrastrutture – si prefigge obiettivi ambiziosi.

Questi includono la riduzione delle disparità territoriali nell’accesso all’istruzione, il rafforzamento dell’offerta di percorsi professionalizzanti in grado di rispondere alle richieste delle imprese umbre, l’introduzione di metodologie didattiche innovative basate sull’apprendimento attivo e cooperativo, e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico per garantirne sicurezza, accessibilità e sostenibilità ambientale.

Un punto focale del dibattito è stato l’emendamento presentato dalla consigliera Paola Agabiti (Fratelli d’Italia), volto a bloccare l’attivazione di un indirizzo agrario presso l’istituto alberghiero di Assisi.

La proposta, pur non avendo trovato il sostegno necessario per l’approvazione, ha sollevato questioni rilevanti sull’adeguatezza dell’offerta formativa in relazione alle specifiche esigenze del territorio.

L’opposizione ha espresso preoccupazioni riguardo alla potenziale sovrapposizione con altre strutture esistenti, alla sostenibilità economica dell’iniziativa e alla sua capacità di attrarre studenti.

La mancata approvazione dell’emendamento, tuttavia, sottolinea la volontà politica di proseguire nell’implementazione del piano, convinti che l’introduzione di un indirizzo agrario possa contribuire a valorizzare le risorse agricole umbre, a formare figure professionali specializzate nel settore primario e a promuovere un’agricoltura innovativa e sostenibile, in linea con le politiche regionali per lo sviluppo rurale.

Si tratta di un segnale forte in direzione di una ripresa del settore primario, sempre più centrale per l’economia regionale e in grado di coniugare tradizione e innovazione.

Il futuro della programmazione dipenderà ora dall’efficace implementazione delle misure previste e dalla capacità di coinvolgere attivamente tutti gli stakeholder: dirigenti scolastici, corpo docente, studenti, famiglie, enti locali e imprese.