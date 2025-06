Umbria: Più risorse per cultura e spettacolo dal vivo

La Regione Umbria rafforza il suo sostegno al tessuto culturale regionale, con un significativo aumento delle risorse destinate al settore dello spettacolo dal vivo e un’attenzione particolare al welfare culturale. La Giunta ha autorizzato lo scorrimento della graduatoria del bando per il sostegno dei progetti di spettacolo dal vivo per il 2024, incrementando la dotazione iniziale di 2 milioni di euro con ulteriori 385.561,58 euro. Questo gesto, reso possibile grazie ai fondi del Programma regionale Fesr 2021-2027, consentirà di finanziare sette progetti precedentemente esclusi per esaurimento fondi, uno dei quali era già stato parzialmente finanziato. L’azione non si configura come un mero atto amministrativo, ma come una dichiarazione di intenti a favore di un settore vitale per l’identità regionale e per il turismo culturale. Come sottolineato dal vicepresidente della Regione Umbria, Tommaso Bori, questa decisione testimonia l’impegno a promuovere un ecosistema culturale dinamico e innovativo, dove gli investitori in proposte artistiche possano contare su un quadro normativo chiaro e su un supporto concreto fin dalle prime fasi di ideazione e sviluppo progettuale. L’utilizzo dei fondi europei rappresenta un’opportunità strategica per ampliare le possibilità di intervento e per sostenere la creazione di un sistema culturale più resiliente e inclusivo.Parallelamente a questo importante sviluppo, la Regione Umbria sta proseguendo l’istruttoria delle dodici domande pervenute nel bando “Welfare Culturale”, un’iniziativa con una dotazione complessiva di 500 mila euro, anch’essa finanziata dal Programma regionale Fesr 2021-2027. Questo bando si focalizza sul ruolo della cultura come strumento di coesione sociale, mirando a sostenere progetti che facilitino l’accesso ai musei e ai luoghi della cultura, con particolare attenzione alle famiglie e alle comunità fragili o svantaggiate. L’obiettivo è duplice: da un lato, promuovere la fruizione culturale come diritto fondamentale e strumento di sviluppo personale e collettivo; dall’altro, rafforzare le capacità operative e la professionalità delle organizzazioni culturali, garantendo una partecipazione attiva e un’esperienza culturale significativa per tutti.Questo approccio integrato, che coniuga il sostegno alla produzione artistica con l’attenzione alle esigenze sociali, riflette la volontà della Regione Umbria di posizionare la cultura come motore di sviluppo economico, sociale e culturale, capace di generare valore aggiunto per l’intera comunità regionale e di contribuire alla costruzione di un futuro più equo e sostenibile. L’impegno regionale si estende quindi alla valorizzazione del patrimonio culturale come risorsa strategica per la crescita territoriale e per la promozione di un’immagine dell’Umbria come regione ricca di storia, arte e innovazione.