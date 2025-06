Umbria, Progetto Vita Disabilità: Ritardi, Lacune e Polemiche

La recente approvazione delle linee guida per il Progetto di Vita Individuale, Personalizzato e Partecipato (PVP) per persone con disabilità in Umbria, pur rappresentando un passo avanti, emerge come un processo segnato da ritardi e lacune operative, sollevando interrogativi sulla reale volontà di implementare una riforma ambiziosa. L’azione, benché necessaria, giunge con un notevole divario rispetto alle tempistiche previste dalla riforma nazionale, lasciando i territori privi di una cornice operativa chiara e le famiglie in una situazione di incertezza.Al di là della retorica istituzionale, si percepisce una tendenza a rivendicare meriti derivanti da iniziative preesistenti, oscurando il contributo essenziale apportato in precedenza. Questo atteggiamento, in continuità con altre circostanze problematiche – come l’accordo sull’AST e altre iniziative strategiche – suggerisce una mancanza di riconoscimento del lavoro proficuo svolto in passato, in particolare sotto la guida della precedente vicepresidentessa dell’Assemblea, Paola Fioroni, oggi figura di riferimento per il dipartimento disabilità della Lega Umbria.È doveroso ricordare che l’Umbria, sotto la precedente amministrazione Tesei, aveva saputo posizionarsi all’avanguardia nella sperimentazione della riforma, ottenendo riconoscimenti nazionali per un approccio innovativo basato sulla collaborazione tra istituzioni, associazioni e il mondo della formazione, con il coinvolgimento della Scuola di Amministrazione di Villa Umbra. Questo modello, nato da un’iniziativa condivisa, si è rivelato uno strumento efficace per la comunicazione e l’inclusione, un’esperienza che sembra essere stata deliberatamente marginalizzata nell’attuale approccio.L’azione della Lega, attraverso l’Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità, il primo G7 mondiale su disabilità e inclusione (in collaborazione con il ministro Locatelli), e un percorso partecipativo con le associazioni, ha evidenziato la necessità di un cambiamento di rotta. La nuova Giunta, pur proclamandosi innovatrice, rischia di perpetuare un modello inefficiente, caratterizzato da lentezza e autoreferenzialità.Particolare preoccupazione desta la potenziale dicotomia tra piano sociale e piano sociosanitario, sintomo di una progettazione confusa. Semplificare e rendere efficienti i servizi è un obiettivo lodevole, ma moltiplicare gli strumenti senza una strategia coerente rischia di generare ulteriori complicazioni e ritardi, anziché promuovere l’autonomia e la qualità della vita delle persone con disabilità.La denuncia non è un mero atto di opposizione, ma un appello alla responsabilità. È necessario superare la fase della comunicazione superficiale e agire concretamente, garantendo continuità, rispetto istituzionale e risultati tangibili. Le persone con disabilità e le loro famiglie meritano risposte tempestive e mirate, non promesse vuote e gesti simbolici. Il cambiamento culturale si realizza attraverso azioni concrete, non attraverso slogan. L’Umbria ha il potenziale per essere un esempio di inclusione e di innovazione sociale, ma per raggiungerlo è indispensabile un impegno sincero e una visione strategica condivisa.