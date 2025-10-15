Umbria protagonista: Italia brilla a Expo 2025 Osaka

Il prestigioso riconoscimento del Bureau International des Expositions (BIE) conferito al Padiglione Italia per Expo 2025 Osaka, nella cruciale categoria “Theme Development – Self-built Type A”, non è solo un traguardo per l’Italia, ma un’occasione per riflettere sulla capacità del Paese di tradurre in forma concreta il tema cardine dell’esposizione: “Designing Future Society for Our Lives”.

Questa vittoria, accolta con grande entusiasmo dall’assessora regionale Simona Meloni, incarna la forza di un’Italia che, superando le divisioni, riesce a proiettare la propria identità a livello globale.

Il premio, al di là della mera celebrazione, sottolinea l’importanza della sinergia tra istituzioni, imprese, territorio e patrimonio culturale, elementi imprescindibili per un’efficace narrazione nazionale.

E in questa narrazione, l’Umbria ha giocato un ruolo di primo piano, contribuendo a definire l’essenza più autentica dell’Italia: un intreccio di bellezza paesaggistica, qualità della vita intrinseca, profondo legame con le proprie radici e un’incessante spinta verso l’innovazione.

Come evidenziato anche dal Ministro degli Esteri Antonio Tajani, il successo premia la dedizione del Commissariato Generale e dell’intero Sistema Paese, con un ruolo attivo delle Regioni, impegnate a valorizzare le specificità territoriali all’interno di un racconto unitario e coerente.

La presenza dell’Umbria, collocata all’interno del Padiglione Italia dal 31 agosto al 6 settembre, ha rappresentato un tassello fondamentale di questo successo, offrendo un contributo tangibile e distintivo.

L’Umbria, attraverso il progetto “Umbria in tutti i sensi”, ha immerso visitatori, media e operatori internazionali in un percorso esperienziale a 360 gradi.

Non si è trattato di una mera esposizione di prodotti o di opere d’arte, ma di un’immersione sensoriale e culturale capace di evocare l’anima della regione.

Il progetto ha abilmente intrecciato le eccellenze produttive umbre – dall’agricoltura di qualità all’artigianato tradizionale – con le peculiarità del territorio, la ricchezza del patrimonio storico-artistico, l’importanza dello sport e la capacità di innovazione, creando un mosaico complesso e affascinante.

Questa capacità di coniugare tradizione e futuro, di valorizzare la propria identità preservandone l’autenticità, è il tratto distintivo che ha permesso all’Umbria di lasciare un’impronta indelebile nell’esperienza di Expo 2025 Osaka, contribuendo significativamente al successo complessivo del Padiglione Italia e rafforzando l’immagine dell’Italia nel mondo.

Si tratta di un modello di racconto territoriale che punta all’emozione, alla sensorialità e alla connessione profonda con il visitatore, elementi essenziali per costruire un’immagine positiva e duratura.