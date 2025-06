Umbria, Referendum al Basso: Affluenza Record di Astensionismo.

L’Umbria, a fronte di una partecipazione democratica inferiore alle aspettative, si attesta significativamente al di sotto della soglia di validità dei referendum nazionali, un dato che nega valore a un’espressione popolare in cui il voto è stato comunque espresso. La mancata partecipazione a sufficienza, un elemento che evidenzia una disconnessione tra cittadini e istituzioni, interessa l’intera regione, con l’eccezione isolata di Paciano, un’anomalia che non inficia il quadro generale di un’affluenza contenuta.I dati definitivi, resi pubblici dal portale Eligendo, restituiscono un quadro desolante: il 31,21% degli aventi diritto si è recato alle urne per esprimersi sul reintegro per licenziamenti illegittimi, sulla regolamentazione dei licenziamenti e sulla limitazione delle indennità, mentre il quesito sulla tutela dei contratti a termine ha visto un’affluenza del 31,22%. Il tema della responsabilità infortuni sul lavoro ha registrato un 31,18%, e la riforma della cittadinanza un dato simile.Questo livello di partecipazione, fermo appena sopra la soglia del 31% in entrambe le province, suggerisce una complessità di fattori che spingono l’elettore all’astensionismo. Tali fattori possono essere ricondotti a una percezione di distanza tra i temi proposti e le reali esigenze dei cittadini, a una sfiducia generalizzata nei confronti delle istituzioni, o a una combinazione di più elementi che rendono la partecipazione democratica meno sentita.All’interno delle città, si osservano leggere differenze: Perugia ha registrato un’affluenza compresa tra il 34,48% e il 34,51%, mentre Terni si attesta tra il 30,57% e il 30,65%. Queste differenze, seppur minime, potrebbero riflettere dinamiche socio-politiche specifiche a livello locale.Cascia, con un’affluenza del 16,2%, si distingue come il centro umbro dove la partecipazione è stata più bassa, un dato che merita un’analisi approfondita per comprendere le ragioni di questa disaffezione democratica. È imperativo indagare le cause di questa profonda disconnessione, non solo a Cascia, ma in tutta la regione, al fine di riavvicinare i cittadini alle istituzioni e rafforzare il tessuto democratico. La bassa affluenza non è un semplice numero, ma un campanello d’allarme che richiede un’azione immediata e mirata.