Umbria, ripartizione post-sisma: Regione e USR accelerano la ricostruzione

L’azione congiunta tra la Regione Umbria e l’Ufficio Speciale Ricostruzione (USR) si intensifica, guidata dalla visione strategica della Presidente Stefania Proietti, con l’obiettivo primario di accelerare la complessa e delicata ricostruzione post-sisma. L’impegno si traduce in un rafforzamento delle attività ispettive e di controllo, finalizzate non solo a eliminare le criticità burocratiche che hanno storicamente frenato il processo, ma anche a garantire una gestione trasparente e orientata ai risultati. L’approccio mira a liberare risorse e competenze, smuovendo un apparato spesso soffocato da complessità procedurali e a restituire rapidamente alle comunità umbre le infrastrutture pubbliche e private essenziali per il loro riavvio economico e sociale.Il recente incontro a Norcia, incentrato sull’analisi approfondita dello stato della ricostruzione privata, ha preparato il terreno per una nuova fase di monitoraggio, focalizzata sui comuni di Preci e Cascia, aree cruciali per la ripresa del tessuto regionale. La presenza sul territorio dell’Ingegnere Stefano Nodessi Proietti, coordinatore dell’USR Umbria, sottolinea l’importanza attribuita a un intervento diretto e capillare. La collaborazione sinergica con le amministrazioni locali, concretizzata attraverso un’attenta revisione delle pratiche di ricostruzione pubblica a Preci, guidata in collaborazione con il sindaco Massimo Messi, testimonia un impegno condiviso verso l’efficienza. L’analisi puntuale ha come scopo l’identificazione tempestiva e la risoluzione di ogni ostacolo burocratico che possa compromettere l’avvio dei cantieri previsti dall’Ordinanza Speciale 39/2022, come la nuova caserma dei Carabinieri, l’hotel Scacchi, il Palazzo Comunale con la sala consiliare, il corpo spogliatoi della palestra comunale e Palazzo Finocchioli, tutti elementi fondamentali per il ritorno alla normalità.Il sopralluogo del 4 giugno ha ampliato il focus, estendendosi a numerosi cantieri pubblici e privati in Preci, offrendo un quadro diretto sullo stato di avanzamento dei lavori. Particolare attenzione è stata riservata alla centrale idroelettrica di Preci, in località Piedivalle, un’infrastruttura di primaria importanza per il bilancio comunale, il cui ripristino, recentemente finanziato con un contributo commissariale di 1.185.000,00 euro, rappresenta una vera e propria iniezione di risorse per la comunità.Il tour di monitoraggio ha poi coinvolto anche il comune di Cascia, dove Nodessi Proietti, affiancato dal sindaco Mario De Carolis, ha potuto constatare con ottimismo i progressi significativi riguardanti l’ospedale Santa Rita da Cascia, un progetto strategico per la ricostruzione, direttamente gestito dalla Regione Umbria. Il ritorno alla piena operatività di questa struttura sanitaria cruciale, rappresenta un segnale di speranza e un elemento di forte impatto sociale per l’intera Valnerina, indicando un futuro più solido e resiliente. Questo impegno a favore della Valnerina si inserisce in un quadro più ampio di ripartizione dei fondi e risorse finalizzati a ricostruire un territorio ferito, ma con una forte volontà di risorgere.