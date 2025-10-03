Umbria, San Francesco: un ottavo centenario che parla al mondo.

L’Umbria si appresta a onorare il compiuto ottavo centenario del Transito di San Francesco d’Assisi, un evento di portata nazionale e internazionale, ben oltre i confini regionali.

La ricorrenza non è semplicemente un’occasione di celebrazione, ma un’opportunità di riflessione profonda sul significato del messaggio francescano e la sua risonanza nel contesto contemporaneo.

Il governo, rappresentato a Assisi per i Primi Vespri dal sottosegretario Emanuele Prisco, sottolinea l’importanza dell’evento con la presenza della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni il 4 ottobre, data destinata a tornare festa nazionale dal 2026, una decisione parlamentare che testimonia il valore universale dell’eredità di San Francesco.

La scelta di reintrodurre la festa nazionale del 4 ottobre non è un mero atto formale, ma un riconoscimento tangibile dell’impatto duraturo del messaggio di pace, fratellanza e umiltà che Francesco ha lasciato al mondo.

In un’epoca segnata da conflitti, disuguaglianze e crisi ambientali, le sue parole e il suo esempio risuonano con particolare urgenza, offrendo una bussola morale e spirituale per affrontare le sfide del presente.

La celebrazione dell’Anno Francescano rappresenta, quindi, un’occasione privilegiata per l’Umbria.

Il territorio, profondamente legato alla figura del santo, potrà accogliere fedeli, studiosi e visitatori da tutto il mondo, contribuendo a rafforzare la sua identità religiosa e culturale.

Questo afflusso di persone, stimolato da eventi e iniziative dedicate a Francesco, porterà benefici economici e turistici, ma soprattutto offrirà la possibilità di riscoprire e valorizzare il patrimonio artistico, storico e spirituale della regione.

Tuttavia, la celebrazione del Transito di San Francesco non deve limitarsi a festeggiamenti e rituali.

È fondamentale che l’eredità francescana ispiri un impegno concreto per la costruzione di una società più giusta, equa e sostenibile.

Dall’attenzione ai più deboli e ai marginalizzati alla promozione del dialogo interreligioso e alla cura del creato, il messaggio di Francesco continua a illuminare il cammino verso un futuro migliore per l’umanità.

La festa nazionale, rinata, diventerà quindi non solo un ricordo, ma un impegno attivo a seguire l’esempio di San Francesco, testimone di una spiritualità radicale e profondamente umana.