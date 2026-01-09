Umbria, taglio bonus bebè: frattura incolmabile e rabbia familiare.

La recente decisione della giunta regionale umbra, sancita da un voto contrario in Consiglio regionale, solleva interrogativi profondi e rivela una frattura incolmabile tra l’azione di governo e le esigenze vitali del tessuto familiare umbro.

La soppressione del bonus bebè, misura concreta e comprovata che garantiva un contributo di 500 euro per ogni nuovo nato, rappresenta un atto gravissimo, una ferita aperta per migliaia di famiglie che avevano riposto in questo sostegno una speranza tangibile.

L’abbandono di questo intervento, ideato e finanziato con coerenza dal precedente centrodestra dal 2021 al 2024, non può essere interpretato come una semplice riorganizzazione delle priorità regionali.

Si tratta, piuttosto, di una scelta ideologica che sacrifica il benessere dei cittadini sull’altare di una visione distorta del ruolo dello Stato.

I dati parlano chiaro: solo per l’avviso 2024 sono stati erogati 1.720 contributi, a riprova della sua efficacia e della domanda sociale insoddisfatta.

La contraddizione è amplificata dalle dichiarazioni pubbliche della Presidente Proietti, che precedentemente aveva espresso l’intenzione di prorogare il bonus, addirittura predisponendo una delibera di Giunta.

Questa repentina inversione di rotta, questa smentita plateale, denota una mancanza di coerenza e di autonomia decisionale, suggerendo un’influenza pervasiva di posizioni estremiste all’interno del Consiglio regionale, più focalizzate sulla demolizione delle politiche passate che sulla creazione di soluzioni innovative e sostenibili.

La decisione si configura come particolarmente insensibile se contestualizzata con l’aumento delle imposte regionali, quantificato in 184 milioni di euro, che colpisce indiscriminatamente famiglie, pensionati e imprese.

La priorità finanziaria sembra, dunque, essere quella di prelevare risorse dai cittadini, piuttosto che investire nel futuro demografico della regione.

Si tratta di un cortocircuito politico che ignora la complessità del fenomeno della natalità, un fenomeno multifattoriale che richiede un approccio integrato e coordinato.

Nella precedente legislatura, era stato costruito un sistema di sostegno alla famiglia che prevedeva non solo il bonus bebè, ma anche un bonus neo-mamme per favorire la conciliazione vita-lavoro, contributi per l’acquisto di libri scolastici, agevolazioni per i trasporti e borse di studio universitarie.

Un modello olistico, radicato in atti concreti, in linea con la Legge regionale sulla famiglia che riconosce la natalità e il sostegno alla genitorialità come priorità strategiche.

La scelta attuale, al contrario, è quella di smantellare un sistema funzionante, di tradire le aspettative di intere generazioni, di compromettere il futuro dell’Umbria.

La battaglia per la difesa della famiglia, delle madri e del futuro demografico non può arrestarsi.

È necessario riaffermare con forza i valori fondamentali, le priorità reali, le promesse mantenute.

Non si può costruire una regione prospera e coesa abbandonando chi sceglie di fare il dono della vita.