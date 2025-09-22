Umbria, un grido di pace e solidarietà per Gaza

Manifestazioni a Perugia e Terni: Un Grido di Pace e Solidarietà per GazaIn un giorno segnato dallo sciopero generale dei trasporti, la regione dell’Umbria ha visto emergere una potente ondata di protesta, unendo voci in un coro di dissenso e solidarietà verso il popolo palestinese.

Le manifestazioni, spontanee e partecipate, si sono configurate come un atto di resistenza simbolica e un appello urgente per un cambiamento radicale nelle politiche internazionali.

A Perugia, il cuore pulsante della protesta è stato Piazza Vittorio Veneto, strategicamente scelta di fronte alla stazione ferroviaria, crocevia di flussi e di connessioni.

La piazza si è animata di un mosaico umano, composto da giovani energici e cittadini di ogni età, accomunati da un profondo senso di indignazione e dalla volontà di non rimanere indifferenti al dramma in atto.

Bandiere palestinesi, simbolo di una terra martoriata e di una popolazione in cerca di dignità, si sono affiancate ai vessilli del sindacato Usb, testimoniando la convergenza tra istanze sociali e la lotta per i diritti umani.

Gli slogan, urlati con passione e determinazione, hanno fatto eco al grido universale per la liberazione della Palestina, un desiderio di giustizia e di fine all’oppressione.

Gianluca Liviabella, esponente di Usb Umbria, ha fornito un’interpretazione profonda e incisiva dello sciopero, definendolo un gesto di rottura con il sistema economico globale.

La parola d’ordine “blocchiamo tutto” non è stata intesa come un atto di violenza, ma come una pressione esercitata sulle aziende che, con la produzione e la vendita di armamenti, alimentano il conflitto israelo-palestinese.

Liviabella ha lanciato un’esortazione chiara: il denaro destinato alla guerra dovrebbe essere reindirizzato verso investimenti cruciali per il benessere della comunità, come la sanità pubblica, i trasporti efficienti e l’istruzione di qualità.

Un vero paese, ha sottolineato, è quello che privilegia la vita e non la morte, la cooperazione e non lo scontro.

A Terni, la protesta ha assunto la forma di un corteo vibrante, che ha attraversato le vie del centro storico partendo da Largo Don Minzoni e culminando in Piazza della Repubblica.

La presenza di numerosi studenti e docenti ha conferito alla manifestazione una forte connotazione culturale e pedagogica, un segno tangibile dell’importanza di educare le nuove generazioni alla consapevolezza globale e alla responsabilità civica.

Anche in questo contesto, le bandiere palestinesi e del sindacato Usb hanno rappresentato un simbolo di solidarietà e di impegno per la giustizia.

Le manifestazioni di Perugia e Terni, pur nella loro diversità di forma e di luogo, si sono unite in un unico, potente messaggio: la richiesta di un cessate il fuoco immediato, la fine dell’occupazione e l’avvio di un processo di pace equo e duraturo.

Un messaggio che risuona come un appello alla coscienza universale e un invito a costruire un futuro di speranza e di convivenza pacifica per tutti.