Viaggio Consapevole: Giovani al volante, un futuro più sicuro

“Viaggio Consapevole: Un Percorso di Crescita e Responsabilità per la Mobilità del Futuro”Un’iniziativa ambiziosa e capillare, denominata “Viaggio Consapevole”, coinvolgerà attivamente 40 istituti scolastici superiori della provincia di Perugia, estendendosi a una comunità di oltre 1.600 studenti. Finanziata con un investimento di 100.000 euro, questa iniziativa nazionale, declinata con particolare attenzione al contesto locale, si svilupperà nell’arco dell’anno scolastico 2025-2026, puntando a formare una nuova generazione di cittadini responsabili e consapevoli.Il progetto si articola in due fasi complementari. La prima, incentrata su un percorso didattico strutturato, prevede un minimo di quattro ore di lezione frontale per ciascuna scuola. Queste ore saranno dedicate non solo alla trasmissione di conoscenze teoriche relative alla sicurezza stradale, ma anche all’analisi critica dei fattori di rischio, con particolare attenzione all’impatto psicologico e sociale della guida in condizioni pericolose.La seconda fase, dal forte impatto emotivo, si svolgerà presso l’autodromo dell’Umbria a Magione. In questo contesto immersivo, gli studenti avranno l’opportunità di ascoltare direttamente le toccanti testimonianze di familiari e vittime della strada, storie che incarnano il dolore e le conseguenze devastanti degli incidenti. L’utilizzo di simulatori di guida, progettati per replicare scenari di guida in stato di alterazione, permetterà di sperimentare in modo realistico gli effetti dell’alcol e delle droghe sulla percezione, sui tempi di reazione e sul controllo del veicolo.Al cuore del progetto risiede l’elemento partecipativo: gli studenti saranno chiamati a trasformarsi in veri e propri ambasciatori della sicurezza stradale. L’attività più significativa in questo senso sarà la realizzazione di un video di sensibilizzazione, un’occasione per esprimere in modo creativo e originale il messaggio chiave del progetto. “Questo video sarà un potente strumento di comunicazione, capace di raggiungere un pubblico vasto e di innescare una riflessione profonda,” ha sottolineato Stefano Tofoni, comandante della Polizia Provinciale di Perugia, figura chiave nella progettazione dell’iniziativa.La presentazione del progetto, avvenuta in Provincia, ha visto la partecipazione di figure istituzionali di spicco, come il prefetto Francesco Zito, il presidente dell’ente Massimiliano Presciutti e il consigliere provinciale Riccardo Vescovi, a testimonianza dell’importanza strategica dell’iniziativa.L’ambizione del progetto “Viaggio Consapevole” va oltre la semplice riduzione degli incidenti: si pone l’obiettivo di dimezzare il numero di vittime e feriti gravi sulla strada entro il 2030, contribuendo a creare una cultura della sicurezza stradale profondamente radicata nella comunità. “Il divertimento e la libertà di movimento non devono essere compromessi da comportamenti irresponsabili. Dobbiamo educare i giovani a scelte consapevoli, che mettano al primo posto la sicurezza propria e degli altri,” ha affermato il presidente Presciutti, evidenziando l’importanza di promuovere uno stile di vita sano e responsabile.Il prefetto Zito ha definito l’iniziativa un investimento cruciale per il futuro, un segnale tangibile dell’impegno delle istituzioni nel garantire la sicurezza dei cittadini.Il successo di “Viaggio Consapevole” è il risultato di una collaborazione sinergica tra diversi enti: ASL Umbria 1, SerT, la sezione ACI di Perugia, l’associazione Familiari e Vittime della Strada e l’Istituto Casimiri Gualdo Tadino, a testimonianza di un impegno condiviso per la sicurezza stradale. Il progetto non è solo un intervento isolato, ma parte di un percorso più ampio di prevenzione e sensibilizzazione che mira a formare una generazione di guidatori responsabili e consapevoli, capaci di affrontare le sfide della mobilità del futuro con prudenza e rispetto per gli altri.