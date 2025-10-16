WebGis in Umbria: la Provincia di Perugia rivoluziona la gestione del territorio.

La Provincia di Perugia sta implementando un’infrastruttura digitale innovativa, il WebGis provinciale, un sistema informativo geografico (Geographic Information System – GIS) basato su tecnologie web, che mira a rivoluzionare la gestione e la condivisione dei dati territoriali tra i Comuni.

Attualmente, dieci enti locali hanno aderito a questa iniziativa pionieristica: Assisi, Fratta Todina, Giano dell’Umbria, Gualdo Tadino, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Santa Maria Tiberina, Perugia, Piegaro e Spello.

Il WebGis provinciale non è semplicemente una piattaforma di visualizzazione dati, ma una vera e propria “rete intelligente” di informazioni.

Si configura come un ecosistema digitale collaborativo, progettato per favorire la sinergia tra enti locali, superando le limitazioni di risorse umane e finanziarie che spesso affliggono i Comuni più piccoli.

Il sistema permette di aggregare e correlare dati provenienti da diverse discipline – urbanistica, ambiente, protezione civile, infrastrutture – fornendo una visione olistica e multidimensionale del territorio umbro.

Le potenzialità del WebGis sono molteplici e abbracciano una vasta gamma di applicazioni.

Oltre alla tradizionale pianificazione urbanistica, con la gestione dinamica dei piani regolatori e la simulazione di scenari di sviluppo, il sistema offre strumenti avanzati per la gestione del rischio idrogeologico e delle emergenze, la prevenzione dell’inquinamento ambientale, la pianificazione strategica delle infrastrutture (reti idriche, trasporti, energetiche) e la gestione del patrimonio culturale.

La forza del WebGis risiede nella sua capacità di trasformare dati grezzi in informazioni fruibili e condivisibili.

L’interfaccia web intuitiva consente a tecnici, amministratori e cittadini di accedere, analizzare e visualizzare dati geospaziali in tempo reale.

Strumenti di cartografia interattiva permettono di esplorare il territorio, identificare aree critiche, valutare l’impatto di interventi e monitorare l’evoluzione del paesaggio.

Algoritmi sofisticati consentono di effettuare analisi geostatistiche complesse, generare report personalizzati e supportare decisioni strategiche basate su evidenze concrete.

L’implementazione del WebGis rappresenta un investimento strategico per il futuro del territorio perugino.

Non solo ottimizza i processi amministrativi, riducendo i costi e i tempi di raccolta e aggiornamento dei dati, ma promuove anche la trasparenza e la partecipazione civica.

La condivisione delle informazioni territoriali contribuisce a rafforzare la collaborazione tra i Comuni, a valorizzare le competenze locali e a creare un ambiente favorevole all’innovazione e allo sviluppo sostenibile.

Il presidente della Provincia, Massimiliano Presciutti, sottolinea come l’adesione al WebGis sia un’opportunità per i Comuni di entrare a far parte di una rete di collaborazione virtuosa, promuovendo un uso più efficiente delle risorse e migliorando la qualità della vita dei cittadini.

La Provincia mira ad estendere la partecipazione a tutti i Comuni, consolidando un modello di governance territoriale basato sulla condivisione, la trasparenza e l’innovazione digitale.

La fase sperimentale in atto costituisce un punto di partenza verso un futuro in cui il territorio umbro sarà gestito in modo più intelligente, efficiente e sostenibile, grazie alla potenza dei dati e alla collaborazione tra enti locali.