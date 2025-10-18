ZES Umbria-Marche: 2,3 Miliardi per Ridurre le Disparità Territoriali

La manovra di bilancio per il 2026 consolida un impegno governativo verso la riduzione delle disparità territoriali, attraverso un significativo stanziamento di 2,3 miliardi di euro destinati alla Zona Economica Speciale (ZES).

L’annuncio, rilanciato dal segretario della Lega Umbria, Riccardo Augusto Marchetti, sottolinea come questa decisione strategica rappresenti un’iniezione di risorse cruciali per il futuro economico dell’Umbria e delle Marche, regioni chiamate a intercettare un’onda di sviluppo che si preannuncia promettente.

La ZES, in questo contesto, non si configura semplicemente come un’agevolazione fiscale, ma come un vero e proprio laboratorio di innovazione e crescita.

Le semplificazioni amministrative, integrate con una politica fiscale mirata, mirano a creare un ambiente favorevole all’insediamento di nuove imprese e all’ampliamento di quelle esistenti.

Si tratta di un approccio olistico che punta a stimolare la creazione di posti di lavoro, l’aumento della competitività e la modernizzazione del tessuto produttivo locale.

Le accuse di superficialità mosse in passato, durante le campagne elettorali, appaiono ora smentite dai fatti.

La Lega e il centrodestra, con questa decisione, dimostrano di aver trasformato un proposito politico in una realtà tangibile.

Questo rifinanziamento non è solo una vittoria del governo, ma soprattutto un’opportunità inestimabile per l’Umbria.

L’Umbria è ora chiamata a giocare un ruolo chiave nel rilancio economico del centro Italia, un’area geografica che necessita di una spinta propulsiva per recuperare ritardi accumulati e affrontare le sfide poste dalla globalizzazione.

Il piano di sviluppo che si delinea è ambizioso: non si limita a incentivi fiscali, ma prevede un investimento sinergico in infrastrutture strategiche, servizi digitali e formazione professionale.

L’obiettivo è creare un ecosistema virtuoso in grado di attrarre investimenti esteri, favorire l’innovazione tecnologica e promuovere la sostenibilità ambientale.

Si punta a rafforzare i settori tradizionali, come l’agricoltura di qualità e il turismo enogastronomico, e a sviluppare nuove filiere produttive, come quelle legate all’economia circolare e all’energia rinnovabile.

Il successo di questa iniziativa dipenderà dalla capacità di tutti gli attori coinvolti – istituzioni, imprese, sindacati, associazioni di categoria – di collaborare attivamente e di condividere una visione comune.

L’Umbria ha l’opportunità di diventare un modello di sviluppo territoriale, dimostrando che è possibile conciliare crescita economica, tutela del patrimonio culturale e miglioramento della qualità della vita.

La ZES non è solo una misura di politica economica, ma un progetto di futuro per l’Umbria e per l’intero centro Italia.