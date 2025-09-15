Addio Gabriele Cottini: l’Umbria in lutto per un campione.

L’Umbria intera si stringe, con profondo cordoglio, alla famiglia di Gabriele Cottini, figura emblematica del nostro panorama motociclistico.

La notizia della sua prematura scomparsa, avvenuta a Cremona durante una gara, ha lasciato un’ombra di tristezza che si estende ben oltre i confini della sua amata Città della Pieve.

L’assessora regionale Simona Meloni, a nome dell’intera collettività umbra, esprime il più sentito dolore per questa inattesa perdita.

Gabriele, trentanove anni appena, non era semplicemente un motociclista; era un uomo animato da una passione ardente e viscerale per le due ruote, una passione che ha saputo trasformare in una vera e propria filosofia di vita.

La sua dedizione, il suo impegno costante e la sua perseveranza nel perseguire il suo sogno hanno ispirato molti e lo hanno reso un punto di riferimento per giovani promesse del motorsport italiano.

La sua figura, forgiata dall’amore per la velocità e dalla ricerca continua di quel limite da superare, lascia un’eredità di coraggio, sportività e profonda umanità.

Gabriele non era solo un talento naturale, ma anche un esempio di come la passione, unita al lavoro e alla disciplina, possa portare a risultati significativi.

La sua perdita, un macigno sul cuore dei suoi cari, degli amici e di tutti coloro che lo hanno conosciuto, si fa sentire in tutta la comunità sportiva umbra e nazionale.

Ricordiamo Gabriele non solo per le sue abilità in pista, ma soprattutto per la sua generosità, il suo spirito di squadra e la sua capacità di trasmettere entusiasmo e positività.

Questo tragico evento ci invita a riflettere sulla fragilità della vita e sull’importanza di coltivare le proprie passioni con intensità, senza dimenticare i valori fondamentali di rispetto, sicurezza e solidarietà.

L’Umbria, con profonda commozione, saluta Gabriele Cottini, un uomo che ha lasciato un segno indelebile nel nostro territorio e nel mondo delle corse.

La sua memoria sarà custodita con affetto e ispirerà le future generazioni di motociclisti umbri.