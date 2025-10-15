Block Devils: Perugia pronta a scrivere nuova storia!

Nell’aria si respira un’eccitazione palpabile, un’attesa carica di significato che precede l’avvio di una stagione sportiva destinata a lasciare un segno indelebile nella storia di Perugia.

Un’accoglienza solenne, orchestrata di fronte alla maestosa Fontana Maggiore, ha celebrato il ritorno dei Block Devils, la Sir Perugia, campione d’Europa in carica di pallavolo maschile, un’ambasciatrice di prestigio per la città.

La sindaca Vittoria Ferdinandi e l’assessore allo sport Pierluigi Vossi hanno reso omaggio a giocatori, staff tecnico e al presidente Gino Sirci, sottolineando come la squadra incarni un ideale di eccellenza che trascende i confini nazionali, portando il nome di Perugia a risuonare nel panorama sportivo globale.

L’incontro, proseguito nella suggestiva cornice della Sala dei Notari di Palazzo dei Priori, ha offerto un’occasione per rinsaldare il legame tra istituzioni e squadra, evidenziando il valore esemplare che i Block Devils rappresentano per le giovani generazioni.

La sindaca ha esortato i giocatori a continuare a ispirare i ragazzi, a incarnare valori di impegno, dedizione e spirito di squadra, riconoscendo il profondo impatto che un’eccellenza sportiva come la loro può avere sulla comunità.

La stagione imminente si preannuncia densa di appuntamenti cruciali: la difesa del titolo di campione d’Italia, l’ambiziosa sfida della Supercoppa, per la prima volta ospitata in Arabia Saudita, la ricerca della vittoria in Coppa Italia, il confronto con i migliori club europei nella Champions League, e l’agguerrita competizione del Mondiale per Club in Brasile.

Un calendario fitto di eventi che misurerà la resilienza, la preparazione e la determinazione della squadra.

Il presidente Sirci, con la sua proverbiale saggezza, ha invitato a non trarre conclusioni affrettate, sottolineando la lunga durata del campionato e la necessità di valutare i risultati alla fine del percorso.

Un monito a mantenere la concentrazione, a lavorare con impegno e a non lasciarsi abbattere dalle difficoltà.

L’esperienza della recente tournée in Giappone ha lasciato un segno positivo nel morale dei Block Devils, infondendo fiducia e ulteriore entusiasmo.

Simone Giannelli, capitano della Sir e dell’Italvolley, ha espresso la sua gioia per il ritorno a Perugia, riconoscendo l’importanza di condividere l’esperienza maturata con la Nazionale per contribuire a una nuova stagione di successi.

La conquista del titolo mondiale, un traguardo inaspettato, ha lasciato un’impronta indelebile, alimentando la voglia di superare sé stessi e di raggiungere nuovi obiettivi.

Il cammino dei Block Devils inizierà con la sfida in trasferta contro la Vero Volley Monza, un banco di prova importante per iniziare la stagione con il piede giusto.

La città intera attende con ansia di assistere a nuove imprese, di condividere emozioni indimenticabili e di sostenere la squadra verso nuovi traguardi di gloria.

Il futuro si presenta come un terreno fertile per la crescita sportiva e per l’ulteriore consolidamento del prestigio di Perugia nel panorama internazionale.