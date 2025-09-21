Braglia al Perugia: l’esperienza al comando

Il Perugia Calcio, in una fase cruciale della stagione, ha ufficializzato l’ingaggio di Piero Braglia come nuovo tecnico, succedendo a Vincenzo Cangelosi.

La designazione segna un punto di svolta per la squadra, affidata a una figura di comprovata esperienza e carisma, capace di imprimere una nuova impronta tattica e motivazionale.

Braglia non è un semplice allenatore, ma un veterano del calcio italiano, un costruttore di percorsi vincenti con una carriera costellata di successi e una profonda conoscenza del panorama calcistico nazionale.

La sua bacheca personale testimonia un percorso costellato di promozioni e risultati significativi, frutto di una filosofia di gioco pragmatica, orientata al risultato e attenta alla costruzione di un gruppo coeso e determinato.

La cifra distintiva del tecnico campano risiede nella sua abilità di interpretare le esigenze di squadra, adattando le strategie in funzione delle peculiarità degli avversari e valorizzando al massimo il potenziale dei singoli giocatori.

La sua leadership, fatta di fermezza e comprensione, è in grado di galvanizzare l’ambiente e di instillare fiducia nei giocatori, elementi imprescindibili per affrontare le sfide che attendono il Perugia.

La sua esperienza, frutto di oltre mille panchine tra Serie B e Serie C, rappresenta un patrimonio di conoscenze tattiche e psicologiche che saranno preziose per affrontare un campionato intenso e competitivo come quello di Lega Pro.

Braglia ha guidato con successo club storici del calcio italiano, lasciando un’impronta significativa in città come Cosenza, dove ha saputo trascinare la squadra verso la promozione in Serie B, un risultato emulato con successo anche con Juve Stabia, Pisa e Catanzaro.

La sua presenza sulla linea mediana ha visto anche tappe importanti in società come Lecce, Avellino, Frosinone, Gubbio e Campobasso, ognuna delle quali ha beneficiato della sua visione del gioco e della sua capacità di gestione del gruppo.

L’arrivo di Braglia è stato accolto con entusiasmo da una tifoseria desiderosa di ritrovare entusiasmo e risultati positivi.

Per supportare il nuovo mister, la società sta definendo la figura di un collaboratore tecnico che affiancherà lo staff attuale, rafforzando ulteriormente le competenze a disposizione della squadra.

L’obiettivo primario è chiaro: consolidare la posizione in classifica e gettare le basi per un futuro solido e prospero nel panorama calcistico italiano.