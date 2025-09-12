Corrincentro 2025: Sport, Benessere e Prevenzione a Perugia

La tradizione sportiva perugina si rinnova il 14 settembre 2025 con la Corrincentro, edizione sedicesima del memorial Lino Spagnoli, una manifestazione di atletica leggera che si configura come un evento di rilevanza nazionale.

Organizzata dall’Asd Podistica Lino Spagnoli, con il sostegno imprescindibile del Comune di Perugia e sotto l’egida della Fidal Umbria, la corsa su strada di 10,2 chilometri rappresenta un appuntamento consolidato nel panorama dell’atletica regionale, un banco di prova per corridori di talento e un’occasione di festa per la comunità.

Ma la Corrincentro 2025 aspira a essere molto più di una semplice competizione sportiva.

In un’epoca segnata da sfide sociali complesse, la manifestazione si propone di coniugare la promozione dello sport con un’attenzione particolare al benessere psicologico e alla prevenzione del disagio mentale.

In questo contesto, si affianca alla corsa competitiva un percorso di camminata non agonistica di circa tre chilometri, un’iniziativa promossa in collaborazione con la Fondazione Nati per Vivere Fabio e Simona Cancelloni, un’associazione di spicco che opera sul territorio con l’obiettivo di contrastare la depressione e prevenire il suicidio.

Questa componente, sempre più centrale, testimonia la volontà di allargare l’orizzonte della manifestazione, trasformandola in un momento di sensibilizzazione e di supporto per chi si trova ad affrontare momenti di difficoltà.

La presentazione ufficiale dell’evento, tenutasi presso il Barton Park di Perugia, ha visto la partecipazione di figure chiave dell’amministrazione comunale, del mondo sportivo e del terzo settore.

Pierluigi Vossi, assessore allo sport, mobilità e infrastrutture connesse del Comune di Perugia, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa per la promozione dell’immagine della città e per la creazione di opportunità di aggregazione sociale.

Carla Spagnoli, presidente della Podistica Lino Spagnoli, ha ripercorso la storia della manifestazione, evidenziandone l’evoluzione e l’impegno costante nella valorizzazione del territorio.

Simona Cancelloni, presidente della Fondazione Nati per Vivere Fabio e Simona Cancelloni, ha illustrato le attività e i progetti dell’associazione, sottolineando il ruolo dello sport come strumento di resilienza e di promozione del benessere mentale.

Giulia Di Marco, psicologa della Fondazione e referente del progetto “Sportivamente”, ha presentato un’analisi approfondita del legame tra attività fisica e salute psicologica, evidenziando come l’impegno sportivo, anche a livello amatoriale, possa contribuire a ridurre lo stress, migliorare l’umore e rafforzare il senso di autoefficacia.

La Corrincentro 2025 si conferma, dunque, un evento capace di intrecciare tradizione sportiva e innovazione sociale, un’occasione per celebrare la vitalità della comunità perugina e per promuovere una cultura del benessere e della prevenzione.