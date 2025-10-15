Foligno in corsa: 11ª Mezza Maratona tra sport, inclusione e comunità.

La città di Foligno si appresta ad accogliere l’11ª edizione della Mezza Maratona, un evento che si configura non solo come una competizione sportiva di rilievo, ma anche come un’occasione di aggregazione sociale e promozione del territorio.

L’Atletica Winner Foligno, con il sostegno del Comune, ha orchestrato una manifestazione che unisce la sfida atletica all’inclusione e al benessere giovanile.

Quest’anno, l’entusiasmo è palpabile: più di mille atleti sono già iscritti alla Mezza Maratona di 21 chilometri e alla gara competitiva di 10 chilometri, mentre un numero ancora maggiore, stimato in circa mille persone, parteciperà alla Family Run di 4 chilometri, un percorso pensato per coinvolgere famiglie e appassionati di ogni età e livello di preparazione.

L’importanza dell’evento va ben oltre il semplice tracciato di corsa.

In concomitanza con la Mezza Maratona, si terrà infatti il convegno “Giovani in gioco: lo sport come opportunità”, un’iniziativa promossa da Atletica Winner Foligno e dalla comunità La Tenda.

L’obiettivo è esplorare il ruolo dello sport come strumento di crescita personale e sociale per i giovani, in particolare quelli che affrontano situazioni di disagio.

Secondo Giorgio Fusaro, presidente di Atletica Winner Foligno, lo sport rappresenta un potente catalizzatore per migliorare l’autostima, sviluppare competenze relazionali e offrire un’alternativa costruttiva a percorsi di marginalizzazione.

Massimo Costantini, presidente della comunità La Tenda, ha aggiunto che spesso le difficoltà che i giovani incontrano derivano da problematiche relazionali, e che lo sport può offrire un ambiente sicuro e stimolante per costruire legami positivi e superare le barriere.

La rilevanza della Mezza Maratona di Foligno non è sfuggita all’attenzione delle istituzioni sportive regionali e nazionali.

Fabio Pantalla, presidente regionale della FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera), ha sottolineato come l’evento contribuisca a valorizzare l’intera città, coinvolgendo non solo gli atleti ma anche la comunità locale.

La presenza di Domenico Ignozza, membro della giunta nazionale del CONI con delega al territorio, testimonia il riconoscimento del ruolo storico e significativo dello sport in Umbria e, in particolare, a Foligno.

Per garantire la perfetta riuscita della manifestazione, un team di esperti di Atletica Winner Foligno, guidato da Lorenzo Speranzini, ha curato ogni dettaglio dell’organizzazione.

Il percorso di gara, attentamente studiato, attraverserà il cuore del centro storico cittadino, regalando agli spettatori scorci suggestivi e momenti di grande emozione, culminando in un passaggio simbolico all’interno della storica caserma Gonzaga.

L’attesa è alta anche per l’esibizione di giovani talenti come Matteo Zucchini e Omar Fichi, che contribuiranno a rendere l’evento ancora più competitivo e spettacolare.

L’assessore allo sport, Marco Cesaro, ha infine evidenziato come la Mezza Maratona di Foligno si rinnovi ogni anno con nuove e significative iniziative, consolidando il ruolo della città come polo di eccellenza nello sport e testimoniando la vitalità e la ricchezza del suo tessuto associativo, come recentemente dimostrato dalla festa dello sport.

L’evento si configura quindi come una vetrina per il territorio e un’opportunità per promuovere uno stile di vita attivo e sano, rafforzando il senso di comunità e l’orgoglio locale.