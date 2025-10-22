Gaucci e Novellino al Perugia: un ritorno per rilanciare il club.

Il ritorno di Riccardo Gaucci a Perugia Calcio si configura come un atto di profonda simbiosi, un’iniezione di esperienza e visione strategica che si aggiunge all’ingresso di Walter Novellino, figura storica e iconica per la tifoseria.

L’annuncio, ufficializzato dalla società, trascende la semplice assunzione di ruoli consultivi per il Presidente Faroni in materia di relazioni istituzionali, delineando un progetto più ampio volto a rilanciare il club umbro.

Gaucci, con la sua pluriennale esperienza nel panorama calcistico italiano, esprime un profondo legame emotivo con la città e la società, manifestando l’intenzione di dedicare le proprie competenze per la crescita e il futuro del Perugia.

La sua presenza non è solo un ritorno alle origini, ma un impegno a fornire una guida esperta in un momento cruciale per il club.

Walter Novellino, bandiera indiscussa del Perugia, condivide questo entusiasmo, sottolineando l’onore di poter contribuire a una realtà che rappresenta un capitolo fondamentale della sua esistenza.

Il suo ruolo non si limita all’apporto tecnico o tattico, ma si concentra sulla valorizzazione dell’immagine del club, attraverso un approccio improntato al dialogo e alla costruzione di relazioni solide e durature con gli stakeholders del territorio e del mondo del calcio.

Novellino incarna un ponte tra la tradizione e il futuro, un simbolo di appartenenza e passione che rafforza il legame con la tifoseria.

L’avvento di Gaucci e Novellino, insieme all’inizio del lavoro del neo allenatore Giovanni Tedesco, segna un punto di svolta per il Perugia Calcio, un momento di rinascita che riflette la rinnovata ambizione del club.

Si tratta di un progetto volto a recuperare l’identità e il prestigio di una squadra che ha lasciato un segno indelebile nella storia del calcio italiano, alimentando la passione e l’orgoglio dei suoi tifosi.

La società intende, attraverso la sinergia di competenze e l’impegno di queste figure chiave, riaffermare il Perugia come un punto di riferimento, non solo a livello regionale, ma in un contesto nazionale, coltivando valori di sportività, inclusione e sviluppo del territorio.

Si tratta di un percorso ambizioso, che richiede sacrificio, dedizione e un forte senso di appartenenza, ma che promette di restituire ai tifosi un motivo di speranza e un futuro di successi.