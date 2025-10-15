Gubbio accende l’Olimpiade: un sogno di fuoco e valori umbri

Gubbio, scrigno umbro, accoglie il fuoco olimpico: un’eredità di valori e un sogno condivisoMercoledì 10 dicembre, Gubbio, città ricca di storia e tradizioni, si appresta ad onorare un evento di portata nazionale e universale: il passaggio della fiamma olimpica dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026.

L’annuncio, formalizzato dall’amministrazione comunale, segna un momento di grande orgoglio e rappresenta un’occasione unica per la comunità epatina.

Il Viaggio della Fiamma, custode di ideali di pace, amicizia e competizione leale, si snoderà per circa 12.000 chilometri attraverso l’intero territorio italiano, a partire dall’antica Olimpia, in Grecia, luogo di origine dei giochi.

Il percorso, che culminerà il 6 febbraio 2026 a Milano, coinvolgerà un migliaio di tedofori, rappresentanti di ogni età, provenienza e background, in una staffetta simbolica che unisce il passato, il presente e il futuro dello sport.

Il passaggio a Gubbio non sarà un semplice trasferimento di una fiaccola, ma un’immersione nelle radici culturali della città, un’occasione per celebrare la sua identità e il suo spirito accogliente.

La fiamma, simbolo tangibile dell’olimpismo, illuminerà le vie del centro storico, creando un’atmosfera di festa e coinvolgimento emotivo.

L’amministrazione comunale, in linea con i valori olimpici di inclusione e partecipazione, invita attivamente i cittadini a candidarsi per diventare tedofori, contribuendo così a rendere l’evento ancora più significativo e partecipato.

Le candidature, gestite attraverso la piattaforma ufficiale (https://www.olympics.com/it/oidc/login-op?gig_ui_locales=mico-2026_itegig_client_id=R80ZzoY2b_3gFzItlLD00baC), rappresentano un’opportunità per condividere un sogno, incarnare i valori olimpici e diventare parte di una storia che trascende il tempo.

L’assessore allo Sport, Carlotta Colaiacovo, ha espresso un profondo senso di onore per questo prestigioso riconoscimento, sottolineando come il passaggio della fiamma olimpica esalti il valore culturale e la vitalità della comunità di Gubbio.

L’evento non è solo una celebrazione sportiva, ma un’occasione per rafforzare il senso di appartenenza, promuovere l’eccellenza e ispirare le nuove generazioni a perseguire i propri sogni, superando i propri limiti con impegno, passione e spirito di squadra.

Il Viaggio della Fiamma si configura, pertanto, come un potente veicolo di promozione del territorio, un’opportunità per raccontare l’Italia nel suo complesso, con le sue bellezze naturali, il suo ricco patrimonio storico-artistico e la sua gente accogliente e appassionata.

A Gubbio, il fuoco olimpico non sarà solo una fiamma che arde, ma un faro che illumina il cammino verso un futuro di pace, prosperità e amicizia tra i popoli.