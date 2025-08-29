Memorial Nando Rossi: Sport, Famiglia e Tradizione in Umbria

Il Tav Umbriaverde si è aperto con la XVII edizione del “Memorial Nando Rossi”, un evento che trascende la semplice competizione di fossa olimpica per celebrare la figura di un pilastro dello sport umbro e nazionale.

Nando Rossi, ex presidente del CONI Umbria e vicepresidente della Federazione Italiana di Tiro a Volo (FITAV), lascia un’eredità di passione e dedizione che continua a ispirare le nuove generazioni di tiratori.

L’edizione 2024 ha visto un momento particolarmente toccante con la partecipazione di Luciano Rossi, figlio del defunto, attuale presidente della FITAV e figura di spicco a livello internazionale, ricoprendo anche la carica di numero uno dell’ISSF, la federazione mondiale.

Accanto a lui, Ferdinando Rossi, nipote, ha rappresentato la prosecuzione della dinastia sportiva, dimostrando un talento che ha portato alla sua vittoria nella “sfida in famiglia” sui 50 piattelli, superando il padre con un punteggio di 47-41.

Questa competizione interna sottolinea non solo l’eccellenza tecnica dei Rossi, ma anche il profondo legame che unisce la famiglia con il mondo del tiro a volo.

La giornata inaugurale ha visto anche la presenza di un’icona dello sport italiano, Giovanni Pellielo, plurimedagliato olimpico, che ha espresso la sua maestria con un punteggio di 93/100.

Nonostante il suo notevole risultato, la giornata si è arricchita della partecipazione di Francesco D’Aniello, medaglia d’argento olimpica nel double trap a Pechino 2008, che ha totalizzato 46/50.

Il Memorial Nando Rossi si configura come un crocevia di talenti, unendo tradizione e innovazione.

Le competizioni proseguiranno fino a domenica, con l’attesa partecipazione di Massimo Fabbrizi, campione europeo in carica, e Mauro De Filippis, medaglia di bronzo agli ultimi Europei, che daranno ulteriore lustro all’evento.

Domani si unirà anche Fiammetta Rossi, figlia di Luciano, atleta di spicco e oro alle Universiadi, portatrice di una tradizione familiare che si rinnova e si proietta verso il futuro, incarnando la continuità di un impegno sportivo di eccellenza.

L’evento rappresenta una vetrina per il territorio umbro e un omaggio a un uomo che ha dedicato la sua vita allo sport.