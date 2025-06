Oliva ai giovani: sognate, credete in voi, non temete le sconfitte.

Rivolgendosi a un pubblico attento, un’eco di saggezza ha risuonato nella Sala dei Notari di Perugia, durante la presentazione del libro “Patrizio Oliva: la mia storia”, curato da Dario Torromeo. L’atmosfera era densa di ispirazione, con la presenza dell’olimpico Patrizio Oliva, medaglia d’oro a Mosca nel 1980, e una delegazione di giovani atlete del pugilato under 17, testimoni privilegiate di un percorso di vita e sportivo esemplare.Lungi da un semplice consiglio, il messaggio di Oliva si configurava come un vero e proprio manifesto per le giovani generazioni: inseguire i propri sogni con fervore, coltivando un’incrollabile fiducia in sé stessi. Più che un imperativo, il sogno appariva come la bussola che guida, il motore che spinge a superare i limiti percepiti, la radice da cui scaturisce la resilienza necessaria per affrontare le inevitabili sfide della vita.”Se potessi parlare al me bambino,” ha esordito Oliva, con un tono che tradiva un profondo legame emotivo con il proprio passato, “gli direi esattamente quello che dico a voi giovani: sognate, credete nella possibilità di realizzare le vostre aspirazioni.” Un appello che trascendeva l’ambito sportivo, estendendosi a ogni aspetto dell’esistenza umana.Il pugile ha sottolineato con enfasi l’importanza di una dedizione totale, un impegno senza compromessi. “Non bisogna mai perdere di vista l’obiettivo,” ha ammonito, dipingendo un quadro chiaro: la mediocrità in campo sportivo si riflette, inevitabilmente, nella qualità della vita. Un monito a evitare la superficialità, a perseguire l’eccellenza in ogni azione.Ma la forza del discorso di Oliva risiedeva anche nella sua capacità di affrontare la questione della sconfitta, trasformandola da evento traumatico a preziosa opportunità di crescita. “Non abbiate paura di cadere,” ha detto, con la serenità di chi ha imparato a rialzarsi più volte, “accettate le vostre debolezze, perché sono le crepe attraverso cui entra la luce, i punti di forza nascosti che vi renderanno più forti.”Un altro pilastro fondamentale del messaggio di Oliva è stato l’invito allo studio, inteso non come un dovere imposto, ma come strumento per affinare le proprie capacità, ampliare i propri orizzonti, comprendere il mondo che ci circonda. “Lo studio vi aprirà le porte a nuove opportunità, vi darà gli strumenti per affrontare le sfide del futuro.”La presentazione del libro ha visto la partecipazione di figure di spicco del mondo pugilistico, tra cui Franco Falcinelli, presidente onorario della Federazione Pugilistica, e Gianfranco Rosi, altro simbolo del movimento. L’assessore comunale allo Sport, Pierluigi Vossi, ha espresso il suo orgoglio per l’evento, descrivendo la storia di Oliva come un esempio di equilibrio e determinazione, un percorso di crescita che parte da umili origini per raggiungere l’apice del successo. Vossi ha sottolineato l’ammirazione per la disciplina, i sacrifici e la dedizione che contraddistinguono il mondo della boxe, un universo complesso e affascinante che richiede un impegno totale.