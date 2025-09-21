Perugia Calcio, esonerato Cangelosi: riflessioni e futuro in bilico

La società biancorossa del Perugia Calcio, club storico del calcio umbro e protagonista di un percorso calcistico ricco di alti e bassi, ha comunicato con una nota ufficiale la risoluzione del contratto con il tecnico Vincenzo Cangelosi.

L’annuncio, pubblicato sui canali social e sul sito web del club, segna la conclusione di un’esperienza nata con l’ambizione di rilanciare la squadra in un campionato di Lega Pro che si preannunciava agrodolce.

La decisione, seppur dolorosa, si è resa necessaria alla luce di risultati sportivi al di sotto delle aspettative.

Dopo sole cinque giornate di campionato, la squadra perugina non è riuscita a capitalizzare punti significativi, accumulando un magro bottino composto da tre pareggi e due sconfitte.

Questo inizio di stagione, privo della gioia di una vittoria, ha generato preoccupazione tra i tifosi e la dirigenza, spingendo a una riflessione approfondita sulle strategie da adottare per invertire la tendenza.

L’esonero di Cangelosi non è solo una questione di risultati immediati, ma riflette anche una più ampia riflessione sul progetto tecnico in corso.

La squadra, pur mantenendo un nucleo di giocatori talentuosi, sembra aver perso in coesione e in quella scintilla di grinta e determinazione che la contraddistingueva in passato.

La mancanza di una chiara identità di gioco, unita a difficoltà nell’organizzazione tattica e nella gestione dei momenti cruciali delle partite, ha contribuito a creare un clima di incertezza che ha penalizzato l’intero gruppo.

Allo stato attuale, l’individuazione del successore di Cangelosi rappresenta una priorità per la dirigenza biancorossa.

Tra i nomi che emergono con maggiore insistenza, spicca quello di Piero Braglia, allenatore esperto e con un curriculum vitae costellato di successi in diverse realtà calcistiche italiane.

Braglia, noto per la sua personalità carismatica e per le sue capacità di motivazione, potrebbe portare una ventata di freschezza e un approccio tattico più pragmatico, volto a risollevare le sorti della squadra.

Tuttavia, la scelta del nuovo allenatore non è l’unica variabile da considerare.

La società dovrà anche affrontare questioni di natura più profonda, come il rafforzamento dello spirito di squadra, il recupero della fiducia dei giocatori e il riavvicinamento alla tifoseria, sentita come parte integrante del progetto biancorosso.

Sarà cruciale, inoltre, una riflessione critica sui ruoli e le responsabilità all’interno della squadra, al fine di creare un ambiente di lavoro sereno e collaborativo, dove ogni membro possa esprimere al meglio il proprio potenziale.

Il futuro del Perugia Calcio è in bilico, e la sfida che attende la società è quella di ricostruire un percorso di crescita e di successo, basato sulla passione, il sacrificio e la lealtà verso i colori sociali.