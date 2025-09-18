Perugia-Ravenna in diretta: la passione umbra si accende!

La passione per il calcio umbro si accende ancora una volta con una trasmissione esclusiva di UmbriaTV.

La quinta giornata del campionato di Lega Pro 2024/2025, che vedrà affrontarsi Ravenna e Perugia, sarà un appuntamento imperdibile per tutti i tifosi, trasmesso in diretta e in esclusiva sul canale 10 del digitale terrestre venerdì 19 settembre.

L’evento non si limiterà alla sola telecronaca, affidata alla voce esperta di Marco Taccucci, ma si configurerà come un vero e proprio viaggio immersivo nel mondo del calcio.

Prima del fischio d’inizio, previsto per le ore 20:30, il pubblico sarà accolto da un ricco pre-partita.

Questo spazio dedicato offrirà un’analisi approfondita delle due squadre, con focus sulle formazioni, le strategie di gioco e le possibili sorprese tattiche.

Interviste esclusive ai protagonisti – giocatori, allenatori e dirigenti – offriranno spunti inediti e riveleranno retroscena interessanti.

La telecronaca di Taccucci sarà arricchita da commenti tecnici e statistiche in tempo reale, per garantire un’esperienza visiva completa e stimolante.

Non mancherà l’attenzione alle emozioni che si sprigioneranno dal campo, catturando l’atmosfera vibrante dello stadio e la passione dei tifosi.

Al termine della partita, il focus si sposterà su “A Campo Caldo”, il nuovo programma di UmbriaTV condotto da Luca Rutili.

Questa piattaforma di approfondimento offrirà un’analisi post-partita dettagliata, con interviste a caldo ai giocatori e allo staff tecnico.

Verranno esaminati gli errori e i successi, le scelte strategiche e le prestazioni individuali, offrendo una prospettiva critica e costruttiva sull’andamento della partita.

“A Campo Caldo” non si fermerà alla mera cronaca, ma intenderà fornire ai telespettatori gli strumenti per comprendere a fondo le dinamiche del calcio professionistico, stimolando la discussione e l’approfondimento.

L’obiettivo è creare un legame ancora più forte tra la squadra, i tifosi e il territorio, celebrando la passione per il calcio umbro e contribuendo alla crescita culturale e sportiva della regione.

La trasmissione rappresenta un impegno concreto di UmbriaTV verso il calcio locale, un investimento nella passione dei tifosi e un’occasione per valorizzare il talento umbro.