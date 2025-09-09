Play Amelia: Sport, Inclusione e Orgoglio Comunitario

Play Amelia: Un Crogiolo di Sport, Inclusione e Identità ComunitariaAmelia si appresta a riaccendere i riflettori sulla sua vitalità sportiva con “Play Amelia”, un evento triennale che si svolgerà dal 12 al 14 settembre, concepito dal Comune e co-organizzato in sinergia con le associazioni e società sportive locali.

Grazie al sostegno della Fondazione Carit e al patrocinio della Provincia di Terni, l’iniziativa si configura come un’occasione inedita per celebrare lo sport in tutte le sue forme, promuovendo l’inclusione sociale e la partecipazione attiva di ogni cittadino.

L’identità visiva dell’evento, caratterizzata da un elegante logo nero e oro incorniciato dallo skyline di Amelia, rafforza questo legame profondo con il territorio.

Il fulcro di “Play Amelia” non si limita alla mera competizione sportiva, ma si propone come un vero e proprio crogiolo di idee e stimoli.

L’evento si aprirà venerdì 12 settembre con una conferenza in sala Boccarini, dedicata al ruolo dello sport come strumento di crescita personale e sociale, con particolare attenzione all’integrazione di persone con disabilità.

La presenza di Amelio Castro Grueso, schermidore paralimpico colombiano delle Fiamme Oro, testimonia l’impegno dell’evento verso l’abbattimento delle barriere e la valorizzazione del potenziale di ogni individuo.

La serata culminerà con un riconoscimento alle associazioni sportive ameliensi, simbolo dell’eccellenza sportiva locale e dell’orgoglio cittadino.

Il sabato si trasformerà in una vera e propria festa sportiva.

I Giardini pubblici di piazza XXI Settembre si animeranno con un villaggio sportivo interattivo, offrendo l’opportunità di sperimentare diverse discipline, informarsi sui corsi disponibili e beneficiare di promozioni esclusive.

La Rotonda dei Giardini ospiterà spettacoli e dimostrazioni dal vivo, mentre la serata sarà dedicata alla boxe, con un evento di rilievo organizzato dal Boxing Club Diego Bartolini di Spoleto, che vedrà affrontarsi atleti sia maschili che femminili.

La domenica, il complesso sportivo Pagliaricci accoglierà una giornata intensa e variegata, con open day dedicati al Tennis Club Amelia, all’ASD Ginnastica artistica, alle Palestre Griphus, al Qing Long Kung-Fu del maestro Simone Mariani e all’Amelia Nuoto Academy.

Un’occasione per famiglie e appassionati per scoprire l’ampia offerta sportiva del territorio, condividendo momenti di agonismo, passione e, soprattutto, fair play.

“Play Amelia” non è un evento isolato, ma un punto di partenza per un percorso continuo.

Come sottolineato dagli organizzatori, l’iniziativa si protrarrà per tutto l’anno con tornei di calcio e mini volley, mantenendo viva la passione sportiva e rafforzando il senso di comunità.

L’obiettivo è creare un ecosistema sportivo dinamico e inclusivo, capace di promuovere la salute, il benessere e la coesione sociale in tutta la città di Amelia.