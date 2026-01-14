Potenza batte Ternana: vittoria cruciale in Coppa Italia C

Il Potenza calcio ha inaugurato con una vittoria di misura la semifinale di andata della Coppa Italia Serie C Regionale Trenitalia, superando la Ternana per 1-0 in un’emozionante confronto disputato allo stadio Liberati.

La cornice di pubblico, stimata in circa 2.100 unità, ha visto una significativa presenza di tifosi potentini, più di 200, a testimonianza dell’importanza dell’evento per l’intera comunità.

L’incontro, caratterizzato da una fase iniziale di studio reciproco, si è sbloccato al minuto 13 della ripresa grazie a una rete di Murano, giovane attaccante recentemente ingaggiato dal Potenza.

Un colpo di classe che ha infiammato il settore ospite e regalato un vantaggio cruciale in vista del ritorno.

La difesa ternana, pur mostrando compattezza, si è dovuta inchinare alla determinazione dell’attaccante rossoblù, capace di sfruttare al meglio un’opportunità creata dalla manovra offensiva del Potenza.

Questa vittoria assume un significato strategico nell’ottica di una competizione che si preannuncia combattuta.

La Coppa Italia, infatti, rappresenta per le squadre di Serie C una vetrina di prestigio e un’opportunità di accesso a palcoscenici superiori, con la possibilità di sfidare club di categorie più elevate.

Per il Potenza, in particolare, la conquista del trofeo potrebbe significare un’iniezione di entusiasmo e risorse, elementi fondamentali per consolidare il proprio percorso di crescita.

La semifinale di ritorno, in programma il 28 gennaio presso lo stadio Viviani di Matera, si preannuncia come un vero e proprio scontro diretto.

La Ternana, consapevole della necessità di ribaltare il risultato, è destinata a presentarsi con una formazione agguerrita, puntando a sfruttare il fattore casalingo per recuperare terreno.

Il Potenza, dal canto suo, dovrà gestire al meglio il vantaggio acquisito, mantenendo alta la concentrazione e cercando di imporre il proprio gioco per chiudere definitivamente la contesa.

Parallelamente, nell’altra semifinale, si è registrato un pareggio per 1-1 tra Renate e Latina, un risultato che lascia aperte tutte le possibili interpretazioni e rende il ritorno, anch’esso in programma il 28 gennaio a Latina, particolarmente incerto e avvincente.

La competizione, dunque, continua a regalare emozioni e sorprese, con le quattro squadre protagoniste determinate a raggiungere l’ambizioso traguardo della finale.