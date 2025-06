Strafoligno: Foligno pronta per la tredicesima edizione della corsa notturna

Venerdì 20 giugno, Foligno si appresta ad accogliere l’edizione numero tredici della Strafoligno, una corsa podistica notturna che si configura come un evento di rilievo nel panorama sportivo umbro e non solo. Ottocento atleti, provenienti da diverse regioni d’Italia, sono attesi al via di una competizione che trasforma le vie della città in un suggestivo percorso illuminato, un’esperienza sensoriale unica per corridori e spettatori.La gara, di 10 chilometri, si dipana ad anello, abbracciando il cuore storico di Foligno. Due partenze scaglionate, fissate per le ore 20:30 e 21:45 dal Parco dei Canapè, consentiranno una gestione ottimale del flusso di partecipanti e contribuiranno a mantenere l’atmosfera vibrante e coinvolgente che caratterizza l’evento.La Strafoligno non è solo una corsa, ma il culmine di un’intensa stagione sportiva per Foligno, città che si sta affermando come polo d’eccellenza per l’atletica leggera. Come sottolineato da Giorgio Fusaro, presidente di Atletica Winner Foligno, l’organizzazione ha saputo creare un’offerta diversificata e di alta qualità, culminata con i recenti campionati assoluti di società e con la stessa Strafoligno. Questi eventi rappresentano un’opportunità preziosa per promuovere il territorio a livello turistico e per rafforzare l’immagine di Foligno come città dinamica e attenta alla valorizzazione del patrimonio sportivo.Fabio Pantalla, presidente regionale della Fidal, ha enfatizzato l’impatto significativo di queste manifestazioni, stimando un afflusso complessivo di quasi duemila atleti nel breve lasso di tempo. Un dato particolarmente incoraggiante è l’incremento demografico della partecipazione, con una crescita quasi del 20% di atleti under 35 anni, a testimonianza di un rinnovato interesse per l’atletica leggera tra le giovani generazioni.L’assessore allo sport, Marco Cesaro, ha riconosciuto come questa serie di eventi abbia innalzato gli standard, spingendo Foligno a puntare sempre più in alto nel panorama sportivo nazionale. L’impegno concreto dell’amministrazione comunale si manifesta anche attraverso il riconoscimento ufficiale che sarà conferito ai 12 giovani velocisti che si sono distinti al Golden Gala di Roma, un gesto simbolico di supporto alle nuove promesse dell’atletica italiana.Infine, l’orgoglio di Foligno si tinge di ulteriori colori grazie al trionfo nella staffetta del Palio dei Comuni, una competizione che ha visto la squadra umbra primeggiare allo Stadio Olimpico, portando a casa una vittoria significativa e un ulteriore motivo di vanto per la comunità. La staffetta, con le sue prove di velocità e strategia, incarna lo spirito competitivo e l’abilità che animano la città. La Strafoligno, quindi, non è soltanto una corsa, ma un evento che celebra lo sport, la comunità e l’identità di Foligno.