Supercarslot 2024: Umbria a Motore, tra Storia e Innovazione.

Supercarslot 2024: Un Viaggio Emozionante nel Cuore dell’Umbria tra Storia, Innovazione e Passione MotorsportDal 3 al 5 ottobre, il territorio ternano e le sue affascinanti località circostanti si preparano ad accogliere l’attesissima quinta edizione di Supercarslot, un evento organizzato dall’associazione Autodepocaeventi che celebra la cultura automotive in tutte le sue forme.

L’iniziativa, di portata regionale, si configura come un ponte tra tradizione e futuro, unendo l’eleganza senza tempo dei classici con l’audacia e l’innovazione delle supercar moderne.

La manifestazione, presentata ufficialmente nella sede provinciale, gode del forte sostegno delle istituzioni locali.

Francesco Maria Ferranti, vice presidente della provincia, ha sottolineato l’importanza strategica dell’evento per il territorio, evidenziando il suo impatto positivo sia in termini di promozione turistica che di sviluppo economico.

Il legame profondo tra Terni e il mondo dei motori, testimoniato da figure leggendarie come Libero Liberati e Borzacchini, trova in Supercarslot un palcoscenico privilegiato per esprimersi.

L’impegno nella ricerca di una sede adeguata per il museo automobilistico locale, un’ulteriore testimonianza di questa passione radicata, sottolinea l’ambizione di valorizzare il patrimonio motoristico umbro.

Ferranti ha inoltre auspicato la creazione di un “brand Umbria” che raccolga sotto un’unica regia tutti gli eventi regionali, amplificandone la visibilità e il valore aggiunto.

L’assessore allo sport del Comune di Terni, Marco Schenardi, ha espresso il suo apprezzamento per la qualità dell’evento e per la capacità degli organizzatori di integrarlo con le celebrazioni del centenario della Ternana Calcio, creando un connubio di passioni che coinvolge l’intera comunità.

Francesco Falciola, presidente di Autodepocaeventi, ha illustrato le novità di quest’anno, tra cui una sfilata dinamica a Montefranco, curata per garantire la massima sicurezza, e una sezione “green” dedicata ai veicoli a motore elettrico, in linea con la crescente sensibilità verso la sostenibilità ambientale.

Maurizio Speziali, presidente dell’Automotoclub storico italiano (ASI), ha confermato il suo supporto all’iniziativa, sottolineando il ruolo cruciale dell’ASI nella promozione e nella tutela del patrimonio automobilistico storico.

Il programma di Supercarslot 2024 è ricco di appuntamenti emozionanti.

Il viaggio attraverso le strade umbre, attraverso tappe iconiche come Narni, San Gemini e la suggestiva Cascata delle Marmore, offrirà ai partecipanti e agli spettatori un’esperienza immersiva nel cuore della regione.

Il format “Umbria parade”, con la sfilata di auto intervallate dallo sventolare della bandiera tricolore lungo la strada chiusa al traffico, culminerà con una degustazione tipica e il pranzo finale a Piediluco, in un contesto paesaggistico di straordinaria bellezza.

Quest’anno, un focus particolare sarà dedicato alla Ferrari 508 GTB, celebrando il cinquantesimo anniversario di un modello che ha rivoluzionato il concetto di supercar.

Le vetture partecipanti saranno protagoniste di una categoria speciale, “Supercarslot 308cinquanta”, per l’assegnazione di un trofeo dedicato.

Si prevede la partecipazione di circa trenta auto selezionate, suddivise in categorie che spaziano dai classici (produzione fino al 1993) agli youngtimer (produzione dal 1994 al 2003) fino alle supercar più recenti, alcune ancora in produzione.

La filosofia di Supercarslot si basa sull’accoglienza di vetture che, pur rappresentando epoche e tecnologie diverse, possiedono un valore storico, collezionistico o semplicemente la capacità di suscitare emozioni intense, anche in chiave competitiva.

La manifestazione si propone dunque come un omaggio alla passione per le auto, un’occasione per condividere esperienze uniche e per celebrare l’evoluzione del mondo automobilistico.

Simone Bertolero, leggenda del settore automobilistico storico, ricoprirà il ruolo di ospite d’onore e presidente di giuria, aggiungendo prestigio e autorevolezza all’evento.