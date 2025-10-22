Tedesco torna a Perugia: una scossa per il futuro del club.

Il Perugia Calcio, in un momento di profonda crisi sportiva, ha deciso di affidare la guida tecnica della prima squadra a Giovanni Tedesco, un ritorno significativo nella storia del club umbro.

La nomina di Tedesco, figura profondamente legata all’identità biancorossa, rappresenta un tentativo di risvegliare l’orgoglio e la passione all’interno di un ambiente che necessita urgentemente di una scossa.

La carriera di Tedesco al Perugia si estende dal 1998 al 2004, sei stagioni cruciali in Serie A che lo hanno visto protagonista assoluto.

Il suo legame con i tifosi è indissolubile, cementato da 183 presenze complessive, di cui 154 come capitano, un ruolo che testimonia la sua leadership e la sua dedizione alla maglia.

Le 25 reti segnate non sono solo un dato statistico, ma un’espressione tangibile del suo contributo al successo del club.

La scelta di un allenatore che “ama e soffre per i colori biancorossi”, come sottolinea l’ufficialità del club, è un messaggio chiaro: si cerca una figura in grado di infondere fiducia e motivare la squadra in un momento particolarmente delicato.

La posizione attuale del Perugia in classifica, penultimo nel girone B di Serie C con soli tre punti frutto di tre pareggi, riflette una performance al di sotto delle aspettative.

La squadra fatica a trovare coesione e risultati positivi, alimentando un clima di incertezza e preoccupazione tra i tifosi.

La pesantezza della classifica è aggravata dalla recente, ininterrotta serie di sette sconfitte, culminata con il 3-0 subito in casa del Pineto, un risultato che ha sancito la fine del ciclo di Piero Braglia.

L’annuncio delle dimissioni da parte dello stesso Braglia, subito dopo la partita, denota un senso di frustrazione e consapevolezza della necessità di un cambiamento radicale.

Oltre alla nomina di Tedesco, si fanno strada speculazioni riguardanti un possibile ritorno di altre figure storiche legate al Perugia, in particolare Riccardo Gaucci, figura carismatica e imprenditore che ha segnato un’epoca nel calcio umbro, e Walter Alfredo Novellino, ex allenatore che ha lasciato un segno indelebile nella memoria dei tifosi per la sua competenza e il suo approccio umano.

Queste voci suggeriscono un desiderio di riscoprire valori e strategie che hanno contribuito al successo del club in passato, in un’ottica di profonda ripartenza e ricostruzione.

Il futuro del Perugia Calcio è ora nelle mani di Giovanni Tedesco, chiamato a raccogliere una sfida impegnativa e a ridare lustro a una squadra con una storia e una tradizione da difendere.