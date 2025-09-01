Tensione e Violenza a Terni: Assalto e Indagini Dopo Ternana-Ascoli

La serata di domenica, al termine della contesa tra Ternana e Ascoli culminata con il successo dei biancoverdi per 2-0 nel campionato di Serie C, si è trasformata in un episodio di grave tensione e violenza all’esterno dello stadio Liberati di Terni.

Un numero significativo di operatori delle forze dell’ordine, appartenenti sia alla Polizia di Stato che all’Arma dei Carabinieri, ha subito lesioni di varia entità, stimabili in una decina al momento, con previsioni di guarigione che si attestano tra i dieci e i quindici giorni.

L’escalation di violenza si è manifestata lungo il percorso che conduce ai cancelli degli spogliatoi e in prossimità della rotatoria di viale dello Stadio, teatro di scene che hanno richiesto l’intervento dei reparti mobili.

La necessità di disporre cariche, pur in circostanze che ora sono oggetto di rigoroso esame, evidenzia l’intensità del clima alterato e la difficoltà di gestire la situazione.

La Questura di Terni, attraverso la Divisione Investigativa Generale e Operativa (Digos), ha avviato un’indagine approfondita per ricostruire con precisione la dinamica degli eventi e individuare i responsabili delle aggressioni.

L’analisi delle immagini di videosorveglianza, cruciale per il lavoro investigativo, è in corso per identificare i soggetti coinvolti e chiarire i contorni degli episodi violenti.

Parallelamente, gli accertamenti si estendono a comportamenti illeciti perpetrati all’interno del recinto dello stadio, come il lancio di circa venti fumogeni e l’esposizione di materiale propagandistico non autorizzato da parte di supporters rossoverdi.

Questi elementi, sommati alle aggressioni post-partita, sollevano interrogativi sulla gestione della sicurezza durante l’evento sportivo e sulla necessità di rafforzare le misure preventive per evitare il ripetersi di simili scenari.

L’indagine mira a stabilire il ruolo e la responsabilità di eventuali organizzatori o promotori di comportamenti antisportivi e intimidatori, con l’obiettivo di ripristinare un clima di legalità e rispetto all’interno dell’ambiente calcistico ternano.