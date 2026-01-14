Umbria, epicentro mondiale dell’endurance equestre: in arrivo il FEI Forum 2026

L’Umbria si conferma fulcro di un’evoluzione cruciale per l’endurance equestre mondiale.

A seguito del trionfo dell’Endurance European Championship 2025 a Castiglione del Lago, la regione si appresta ad accogliere, il 16 e 17 gennaio 2026, il FEI Endurance Forum, un evento di portata globale che trascende la mera competizione sportiva.

Posta Donini, sede dell’evento, si trasformerà per due giorni nel punto nevralgico del dibattito e della programmazione futura dell’endurance.

Il Forum, organizzato da sistemaeventi.it e dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), con il significativo supporto dell’Emirates International Endurance Village (EIEV), un centro di eccellenza emiratino sotto l’egida di Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, rappresenterà un’occasione unica di confronto tra un ampio spettro di attori chiave: dirigenti della FEI, esperti veterinari, giudici internazionali, organizzatori di eventi, giovani talenti e stakeholder provenienti da ogni angolo del pianeta.

L’agenda del Forum non sarà centrata su risultati agonistici, bensì sulla riflessione approfondita e la definizione di strategie innovative per il futuro dell’endurance.

I temi al centro della discussione includono la revisione della governance della disciplina, con un’attenzione particolare alla trasparenza e alla responsabilità; il benessere animale, elemento imprescindibile per la sostenibilità etica dello sport; l’implementazione di tecnologie avanzate per il monitoraggio della salute dei cavalli e l’ottimizzazione delle performance; la promozione attiva delle nuove generazioni di atleti e la creazione di percorsi formativi mirati; e, infine, la costruzione di un modello di sviluppo sostenibile, capace di coniugare successo sportivo, tutela ambientale e crescita economica per le comunità locali.

Un preludio significativo al Forum sono i due FEI Endurance Courses attualmente in corso, dedicati alla formazione di giudici, steward e delegati tecnici internazionali, testimonianza dell’impegno costante della FEI a elevare gli standard qualitativi della disciplina.

Gianluca Laliscia, Ceo e Chairman di sistemaeventi.it, sottolinea come l’organizzazione del FEI Endurance Forum 2026 costituisca un importante riconoscimento per l’Umbria e un’opportunità irripetibile per favorire un dialogo costruttivo tra le figure di spicco del panorama internazionale dell’endurance.

Il futuro, tuttavia, riserva ulteriori sorprese: l’Umbria è chiamata a consolidare il suo ruolo di protagonista, accogliendo progetti e manifestazioni che proietteranno la regione sotto i riflettori mondiali, dimostrando come lo sport equestre possa rappresentare un motore di sviluppo economico e culturale per l’intera regione.

Il Forum del 2026 si configura quindi non come un punto d’arrivo, ma come una tappa fondamentale in un percorso di crescita e innovazione per l’endurance equestre globale.