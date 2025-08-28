Umbria, Memorial Nando Rossi: Omaggio e Eccellenze nel Tiro a Volo

Le pedane del Tav Umbriaverde si preparano ad ospitare un’edizione particolarmente prestigiosa del ‘Memorial Nando Rossi’, il tradizionale appuntamento dedicato alla Fossa Olimpica, disciplina cardine del tiro a volo e crocevia di eccellenze italiane e internazionali.

La diciassettesima edizione di questo evento, più di una competizione, è un tributo vibrante alla memoria di Ferdinando Rossi, figura di spicco nel panorama sportivo umbro e nazionale, scomparso prematuramente nel 2008.

Rossi, che ha ricoperto ruoli chiave come Presidente del CONI Umbria e Vicepresidente della Federazione Italiana di Tiro a Volo (FITAV), ha lasciato un’eredità di passione, dedizione e visione che questo memorial si impegna a perpetuare.

Il ‘Memorial Nando Rossi’ non è semplicemente una gara; è una vetrina di talento, un banco di prova per i migliori tiratori al mondo e un’occasione per celebrare la tradizione e l’innovazione in questa affascinante disciplina.

Il programma prevede tre giorni di competizioni intense, una vera e propria sfida di resistenza che vedrà i partecipanti affrontare un carico impegnativo di 100 piattelli, distribuiti in due prove parallele.

La complessità del percorso esige non solo precisione e abilità tecnica, ma anche una solida preparazione fisica e mentale, elementi cruciali per affrontare la pressione e mantenere la concentrazione durante le fasi decisive.

Tra i partecipanti di rilievo, si attende la presenza di Luciano Rossi, presidente della Federazione Internazionale di Tiro a Volo (ISSF) e della FITAV, che per l’occasione torna a impugnare l’arma da tiratrice, ripercorrendo le orme del padre.

La competizione si annuncia particolarmente agguerrita con la partecipazione di atleti di calibro mondiale come Giovanni Pellielo, olimpico plurimedagliato, e Massimo Fabbrizi, campione europeo e medaglia d’argento alle Olimpiadi di Londra 2012.

Non mancheranno nemmeno gli azzurri Mauro De Filippis, costantemente sul podio in manifestazioni internazionali, e Simone Lorenzo Prosperi, Valerio Grazini, Daniele Resca ed Erminio Frasca, tutti portatori di un talento eccezionale e di una forte passione per il tiro a volo.

La vittoria del ‘Memorial Nando Rossi’ legherà il nome del vincitore al prestigioso Trofeo d’argento dedicato alla memoria di Ferdinando Rossi, un riconoscimento che va oltre il mero risultato sportivo, simboleggiando l’adesione a valori di impegno, coraggio e sportività che hanno caratterizzato la vita e l’opera dell’uomo a cui l’evento è dedicato.

L’evento, oltre ad essere una competizione di alto livello, rappresenta un’occasione unica per promuovere il territorio umbro e rafforzare il legame tra lo sport, la cultura e la comunità.