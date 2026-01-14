Umbria TV e il Grifo: Dirette HD e approfondimenti esclusivi!

Umbria TV si conferma voce autorevole e presenza costante nel cuore pulsante del calcio perugino, intensificando il suo impegno a supporto del Grifo in una fase cruciale del campionato.

Un ciclo di tre dirette televisive di alta qualità – in nitida definizione HD e con un sofisticato sistema a cinque telecamere – sarà dedicato alle partite casalinghe e alle sfide esterne che vedranno il Perugia Calcio protagonista.

Il primo appuntamento, fissato per domenica 18 gennaio alle ore 14:30, vedrà il confronto diretto con il Gubbio, trasmesso in esclusiva sul digitale terrestre (canale 10) a partire dalle 13:30.

Il format della trasmissione “A Campo Caldo”, condotta dall’esperto Luca Rutili, si arricchisce di contenuti inediti: collegamenti in diretta dallo studio all’impianto del Curi, approfondimenti tattici, interviste a giocatori e figure chiave della società, e un’analisi del clima che avvolge la squadra e i tifosi.

Accanto a Rutili, Valentina Belia, Alessandro Antoniacci e Riccardo Marioni offriranno spunti di riflessione e interpretazioni dei preparativi e delle aspettative.

Questa intensa copertura televisiva è resa possibile grazie alla partnership strategica con Central Energy Umbria TV, che consente di implementare un sistema di riprese all’avanguardia, capace di cogliere ogni dinamica di gioco e di offrire al pubblico una prospettiva completa e dinamica.

La presenza di cinque telecamere permetterà di selezionare le angolazioni più significative, con slow motion e replay che esalteranno l’emozione dei momenti cruciali.

La telecronaca sarà affidata alla voce esperta di Marco Taccucci, affiancato dal contributo prezioso del direttore dell’emittente, Giacomo Marinelli Andreoli, che offrirà un’analisi approfondita e una visione strategica dell’andamento della partita.

L’impegno di Umbria TV non si esaurisce con il fischio finale: il pubblico avrà la possibilità di seguire, per oltre un’ora, un ricco post-partita con commenti, analisi tattiche, interviste esclusive ai protagonisti, e la conferenza stampa ufficiale tenuta dal mister e dai giocatori.

Un’occasione unica per comprendere le dinamiche interne alla squadra e per condividere con la comunità perugina la passione per il calcio.

Il calendario proseguirà con le dirette delle sfide esterne contro Ascoli (25 gennaio 2026) e San Benedetto del Tronto (8 febbraio 2026), consolidando il ruolo di Umbria TV come finestra privilegiata sul mondo del Grifo e compagna fedele dei tifosi.