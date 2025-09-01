Ingresso serale gratuito a Zoom: proroga fino al 4 ottobre

L’iniziativa “Zoom per il Territorio” continua a settembre e premia i residenti di Pianezza e altri comuni del torinese.

Il successo ottenuto nei mesi estivi ha spinto Zoom Torino a prolungare l’iniziativa “Zoom per il Territorio”: i residenti di Pianezza e di numerosi altri comuni della provincia potranno continuare a beneficiare dell’ingresso serale gratuito fino a sabato 4 ottobre 2025. L’accesso omaggio è valido a partire dalle ore 17, nei giorni in cui il bioparco prolunga l’apertura serale. Per usufruire dell’opportunità è sufficiente compilare il modulo online sul sito ufficiale www.zoomtorino.it/territorio presentare all’ingresso un documento di identità che attesti la residenza. L’iniziativa, pensata per avvicinare i cittadini al parco e al suo patrimonio naturale, offre la possibilità di vivere un’esperienza unica a contatto con gli animali, in un contesto suggestivo reso ancora più speciale dalla luce del tramonto.

Zoom Torino, nato come bioparco immersivo, si è distinto negli anni per l’impegno nella tutela della biodiversità e per la capacità di proporre esperienze educative e coinvolgenti. Con la proroga dell’ingresso gratuito serale, il parco conferma la volontà di rafforzare il legame con il territorio e con le comunità locali. L’iniziativa, oltre a incentivare la partecipazione dei residenti, contribuisce a diffondere la cultura della sostenibilità e del rispetto per l’ambiente, trasformando una semplice visita in un’occasione di crescita collettiva.